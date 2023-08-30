期內毛利按年減少0.1%至1.15億元，而毛利率按年跌5.2個百分點至28%。集團指，受到全球原材料通貨膨脹及生產成本增加，例如生產人員薪金，即使集團將通貨膨脹壓力轉嫁予客戶，惟原材料及生產成本嚴重通脹仍對集團毛利率造成負面影響。另集團解釋虧損淨額主要由於因推廣新果凍產品，期內廣告及推廣開支按年增28.4%至4430萬元。

集團表示，今年及其後積極推廣其品牌形象及產品﹑不時推出新的休閒食品，以及重組及整合其生產設施，以提高其生產及物流效率。集團又指，儘管中國休閒食品行業的近期前景仍充滿挑戰，但全國持續性經濟改革及中上收入人群持續擴大，將推動零售消費長期的增長，故集團業務的長遠發展持審慎樂觀態度。

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