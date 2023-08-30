展望下半年，張毅指淨息差仍面臨較大壓力，今年6月和8月人行再度下調LPR，另預期美國聯儲局在今年第四季進入尾聲，收窄外幣淨息差的改善空間。該行繼續量價協調境內人民幣貸款，並拓展外幣資產投資，提升外幣資產的收益率。

今年內銀面對存款定期化問題，增加存款利息上升的壓力，張毅表示目前境內居民的消費有待恢復，民間投資意願仍還有待提升，工商企業生產資金和個人理財資金的存款化定期化的趨勢慣性仍會保持一段時間，但預期下半年比上半年會有所好轉。

內房和城投債務問題近月惡化，成為市場焦點之一，風險總監劉堅東指龍頭房企經營困難，風險仍在暴露，不過政府已出台支持政策，政策落地需時但呈平穩方面發展，他們已有足夠的風險暴露和信貸損失計提，並繼續加強清收，個人按揭則沒有顯著惡化。

城投債方面，劉堅東指該行選擇的城投企業客戶，多為東部、擁有現金流的企業，授信額度適度，還款情况總體良好。他指不良和逾期率的剪刀差連續15個季度為負數，今年經濟疫後恢復，資產質量基本穩定。

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