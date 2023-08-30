上半年，集團連同其合營企業及聯營公司，共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額1287.6億元，歸屬公司股東權益的合同銷售面積約1646萬平方米，集團權益合同銷售回款約1185億元，回款率達到92%。截至6月30日，集團總借貸下降至2579.1億元，相較去年底下降4.9%，淨借貸比率50.1%。集團指，正盡全力安排境內外融資本息的償付，但受年內銷售額持續惡化與再融資環境疲軟的影響，公司賬面可動用資金持續減少，當前也正承受著階段性的流動壓力。

集團的獨立核數師強調，截至6月30日，碧桂園的優先票據、可換股債券、公司債券和銀行及其他借款的總額2579.05億元，其中在12個月內到期的債務為1087.03億元，而集團持有的現金和現金等價物為1011.15億元，受限制現金為294.54億元。核數師又指，集團的預售業績面臨重大挑戰，特別是自4月以來的預售業績明顯下滑，截至報告日亦沒有明顯的反彈跡象。如果未來財務狀況持續惡化，碧桂園或將無法滿足若干借款的財務契約條款，導致該等借款的違約及若干其他借款的交叉違約，可能會對集團持續經營的能力構成重大疑慮。