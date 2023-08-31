道瓊斯工業平均指數收漲37點，升幅0.11%，報34890點。標普500指數收漲17點，升幅0.39%，報4514點。納斯達克綜合指數收漲75點，或0.55%，報14019點。

蘋果升1.9%，報187.65美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻23點，而高盛跌1.19%，報328.58元，拖累道指26點。

科技股方面，蘋果收市報187.65元，升1.91%，谷歌母公司Alphabet收市報135.88元，升0.97%，亞馬遜收市報135.07元，升0.11%，Facebook收市報295.1元，跌0.96%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.16%，報459點。德國DAX指數收跌0.25%，報15891點；法國CAC 40指數跌0.13%，報7364點；英國富時100指數收漲0.12%，報7473點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.15%，報7090點。

美國2年期債息曾跌最多1.27%，低見4.8321厘，是8月11日4.7975厘後最低。收報4.8859厘，是8月10日後收市新低，當日報4.8417厘。連跌3日，累計跌0.1919厘，對上一次連跌3日是8月8日。

美國10年期債息曾跌最多0.85%，低見4.0847厘，是8月11日4.0783厘後最低。收市報4.1139厘，是8月10日後收市新低，當日報4.1055厘。連跌4日，累計跌0.1232厘，對上一次連跌4日是7月13日。

美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至73.693基點，是8月23日71.606基點後最窄。收市報77.407基點，是8月22日後收市最窄。連續兩日收窄，累計7.839，當日報-72.612點點，對上一次連續2日是8月16日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至140.058基點，是8月11日140.143點後最闊。收市報137.171基點，是8月9日後收市最闊，當日報144.154基點。連續4日擴闊，累計13.692基點，對上一次連續4日是7月13日。

道指曾升最多0.5%，高見35025.57點，是8月16日35133.56點後最高。收市報34890.24點，是8月15日後收市新高，當日報34946.39點。連升4日，累計升790.82點，對上一次連升4日是7月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是7月19日。

標指曾升最多0.53%，高見4521.65點，是8月10日4527.37點後最高。收市報4514.87點，是8月7日後收市新高，當日報4518.44點。連升4日，累計升138.56點，對上一次連升4日是7月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是7月13日。

納指曾升最多0.77%，高見14050.82點，是8月4日14119.22點後最高。收市報14019.31點，是8月1日後收市新高，當日報14283.91點。連升4日，累計升555.34點，對上一次連升4日是7月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是7月13日。

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