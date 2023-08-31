個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.26%，折合報329.92元；阿里巴巴（9988）升1.65%，折合報91.85元；美團（3690）升0.91%，折合報135.42元；匯控（0005）升0.5%，折合報59.64元；建行（0939）跌0.38%，折合報4.17元。

道期現升0.183%；標期現升0.06%；納期現升0.07%。日本東證指數現升0.46%；韓國KOSPI指數現跌0.11%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.01%。

VIX指數隔晚跌3.94%或0.57點，報13.88點。

紐油現升0.19%或0.16美元，報81.79美元；布油現升0.16%或0.14美元，報86美元；金價現升0.16%或3.21美元，報1945.53美元；LME 銅期貨隔晚升0.28%或24美元，報8472.5美元。美國10年期債息現跌0.04%或0.0019厘，報4.112厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中信（0267）、貝殼－Ｗ（2423）、國美零售（0493）、新濠國際發展（0200）、世茂集團（0813）、世茂服務（0873）、巨星傳奇（6683）等。

勵駿（1680）中期虧損1.82億，與銀行原則上協定貸款重組。

碧桂園（2007）半年虧損489億。

融創中國（1918）半年核心虧損收窄17%至91億人幣。

希瑪眼科（3309）上半年多賺逾1倍，不派息，核心醫療服務收益創新高。希瑪眼科：港人北上就醫成趨勢，公司有望成首批醫療券使用對象。

中銀香港（2338）中期多賺34%，息0.527元，淨息差按年上升，減值較去年底多。中銀：內房貸款931億，近八成屬國企。

網龍（0777）半年盈利跌12%，中期息連特別息派1.4元。

北控（0392）中期盈利按年減少7.6%至46.49億，中期息大增86%至0.93元。

上實（0363）中期多賺近25%至13.76億，每股中期息持平派0.42元。

長汽（2333）上半年盈利倒退76%，海外銷量創新高。

中行（3988）半年多賺不足1%，淨息差收窄至1.67%。中行：下半年息差續有壓力，惟存款定期化可望改善。

新冠疫苗需求減少拖累，康希諾（6185）上半年轉蝕12.8億人幣。

周企及遠展（0035）有份投資約一成澳洲賭企錄123.8億元全年虧損。

工行（1398）：上半年個人住房貸款投放增500億元，下一步將做好存量房貸調整。

蠟筆小新休閒食品（1262）中期虧損輕微收窄，不派中期息。

郵儲行（1658）中期盈利多賺5%至496億人幣，利息淨收入升2%。

香港科技探索（1137）上半年純利跌62%至4870萬，不派息。港科探索周慧晶：下半年重點推糧油雜貨推優惠，以加強客戶忠誠度。

華潤置地（1109）：下半年可售貨源3859億人幣，會提高銷售目標。

信德集團（0242）中期虧損4.25億不派息。

勝利證券（8540）：最快今年內交易所可供散戶買賣加密貨幣。

中石油（0857）上半年多賺4.5%，中期息0.21元人幣。

美聯（1200）中期虧轉盈，賺3906萬元，不派息，黃靜怡：減租金開支為首要目標。

Ken Sir呂宇健再增持hmvod視頻（8103）。

工行（1398）上半年多賺1.21%，撥備前利潤跌5.31%。

保誠（2378）：受惠內地訪港旅客，料香港業務增長勢頭持續。

日清食品（1475）中期盈利增6%，港人報復性旅行影響食品及飲料行業。

招商局（0144）：料全年吞吐量仍處於低單位數增長。

其他報道

蘋果測試3D打印智能手表鋼質底盤

美經濟數據放緩 美債息偏軟 美股連升4日 道指升37點

北水增持鼎豐 減持恒大