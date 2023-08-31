恒指今早高開97點或0.53%，報18580點，大市成交金額14億元；國指今早高開40點或0.64%，報6396點。恒生科技指數開市報4240點，升1.06%。通訊服務、非必需消費品、衛生保健股推動大市。上升股份比例為9.98%，下跌為3.59%，無升跌為86.41%。