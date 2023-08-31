恒指今早高開97點或0.53%，報18580點，大市成交金額14億元；國指今早高開40點或0.64%，報6396點。恒生科技指數開市報4240點，升1.06%。通訊服務、非必需消費品、衛生保健股推動大市。上升股份比例為9.98%，下跌為3.59%，無升跌為86.41%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中國銀行（3988）、美團（3690）拖累大市。
藍籌46隻升，13隻下跌，21隻無升跌。蒙牛（2319）升4%，報26元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌5.82%，報110元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，1隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報24.25元，升4.75%；跌幅最大的是美團（3690）開市報134.1元，跌0.07%。
恒指升穿20天線(18544.97點)。科指升穿20天線(4201.13點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中信（0267）無成交，報7.89元。貝殼－Ｗ（2423）開市報40.9元，升0.37%。國美零售（0493）開市報0.057元，無升跌。新濠國際發展（0200）無成交，報7.2元。世茂集團（0813）開市報0.64元，升1.59%。世茂服務（0873）無成交，報1.55元。巨星傳奇（6683）無成交，報6.17元。
勵駿（1680）中期虧損1.82億，與銀行原則上協定貸款重組。無成交，報0.226元。
碧桂園（2007）半年虧損489億。開市報0.91元，升3.41%。
融創中國（1918）半年核心虧損收窄17%至91億人幣。開市報1.01元，升4.12%。
希瑪眼科（3309）上半年多賺逾1倍，不派息，核心醫療服務收益創新高。希瑪眼科：港人北上就醫成趨勢，公司有望成首批醫療券使用對象。無成交，報3.69元。
中銀香港（2338）中期多賺34%，息0.527元，淨息差按年上升，減值較去年底多。中銀：內房貸款931億，近八成屬國企。開市報9.97元，升0.2%。
網龍（0777）半年盈利跌12%，中期息連特別息派1.4元。開市報14.9元，升1.09%。
北控（0392）中期盈利按年減少7.6%至46.49億，中期息大增86%至0.93元。開市報29.3元，升0.86%。
上實（0363）中期多賺近25%至13.76億，每股中期息持平派0.42元。開市報10.7元，跌1.11%。
長汽（2333）上半年盈利倒退76%，海外銷量創新高。開市報9.6元，跌0.1%。
中行（3988）半年多賺不足1%，淨息差收窄至1.67%。中行：下半年息差續有壓力，惟存款定期化可望改善。開市報2.67元，跌1.11%。
新冠疫苗需求減少拖累，康希諾（6185）上半年轉蝕12.8億人幣。開市報23.75元，跌2.06%。
周企及遠展（0035）有份投資約一成澳洲賭企錄123.8億元全年虧損。開市報1.79元，無升跌。
工行（1398）：上半年個人住房貸款投放增500億元，下一步將做好存量房貸調整。開市報3.59元，升0.56%。
蠟筆小新休閒食品（1262）中期虧損輕微收窄，不派中期息。無成交，報0.212元。
郵儲行（1658）中期盈利多賺5%至496億人幣，利息淨收入升2%。開市報3.99元，無升跌。
香港科技探索（1137）上半年純利跌62%至4870萬，不派息。港科探索周慧晶：下半年重點推糧油雜貨推優惠，以加強客戶忠誠度。無成交，報3.49元。
華潤置地（1109）：下半年可售貨源3859億人幣，會提高銷售目標。開市報34.15元，升0.74%。
信德集團（0242）中期虧損4.25億不派息。開市報1.15元，跌3.36%。
勝利證券（8540）：最快今年內交易所可供散戶買賣加密貨幣。無成交，報2.1元。
中石油（0857）上半年多賺4.5%，中期息0.21元人幣。開市報5.66元，升0.71%。
美聯（1200）中期虧轉盈，賺3906萬元，不派息，黃靜怡：減租金開支為首要目標。無成交，報0.64元。
Ken Sir呂宇健再增持hmvod視頻（8103）。無成交，報1.7元。
工行（1398）上半年多賺1.21%，撥備前利潤跌5.31%。開市報3.59元，升0.56%。
保誠（2378）：受惠內地訪港旅客，料香港業務增長勢頭持續。無成交，報100.8元。
日清食品（1475）中期盈利增6%，港人報復性旅行影響食品及飲料行業。無成交，報5.9元。
招商局（0144）：料全年吞吐量仍處於低單位數增長。開市報9.41元，跌0.53%。
破頂股包括，中國春來（1969）創上市新高，見6.51元，開市報6.51元，升0.31%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創52周高，見20元，開市報20元，升0.25%。
1隻股份創上市新低，包括招商局商業房託（1503）低見1.43元，開市報1.43元，跌13.86%。
異動股
上升異動股，包括，海藍控股（2278）開市報4.3元，升14.36%；電訊首科（3997）開市報0.47元，升11.9%；雲智匯科技（1037）開市報0.216元，升7.46%；百得利控股（6909）開市報0.91元，升7.06%；兌吧（1753）開市報0.32元，升6.67%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.065元，升6.56%；山高新能源（1250）開市報2.98元，升6.43%；再鼎醫藥（9688）開市報20.65元，升6.33%；中國投資開發（0204）開市報0.55元，升5.77%；恒大（3333）開市報0.285元，升5.56%。
下跌異動股，包括，招商局商業房託（1503）創上市新低，見1.43元，開市報1.43元，跌13.86%；德永佳集團（0321）開市報1.13元，跌12.4%；維亮控股（8612）見52周低0.059元，開市報0.059元，跌11.94%；星亞控股（8293）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；三愛健康集團（1889）開市報0.063元，跌8.7%；德泰新能源集團（0559）開市報0.011元，跌8.33%；國際商業結算（0147）開市報0.069元，跌8%；天源集團（6119）開市報0.39元，跌6.02%；東方海外（0316）開市報110元，跌5.82%。
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