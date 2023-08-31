8月份非製造業商務活動指數報51.0，低過預期的51.2，是2022年12月後新低，當月報41.6點。 8月數字較上月下降0.5個百分點，但持續位於擴張區間。 8月份為連續第5個月下跌，對上一次連跌5月是2022年11月。綜合PMI產出指數報51.3，是6月後新高，當日報52.3%。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，8月份，製造業採購經理指數為49.7%，比上月上升0.4個百分點；非製造業商務活動指數為51.0%，比上月下降0.5個百分點，但持續位於擴張區間；綜合PMI產出指數為51.3%，比上月上升0.2個百分點，我國經濟景氣水平總體保持穩定。

解讀指，新訂單指數按月升0.7個百分點至50.2%，是4月份以來首次升至擴張區間，市場需求改善，採購量指數升至擴張區間，製造業市場價格總體水平回升，企業對市場發展信心進一步增強。出廠價格指數重返擴張區間，由上月的48.6%升至52%。

此外，建築業景氣水平回升。建築業生產活動加快。新訂單指數為52.6%，升至擴張區間，表明基礎設施項目建設施工進度加快，土木工程建築業市場需求改善。

解讀全文：

一、製造業採購經理指數連續三個月回升

8月份，製造業PMI回升至49.7%，在調查的21個行業中，有12個行業PMI環比上升，製造業景氣水平進一步改善。

（一）生產需求同步回升。生產指數和新訂單指數分別為51.9%和50.2%，比上月上升1.7和0.7個百分點，均為近5個月以來的高點，特別是新訂單指數4月份以來首次升至擴張區間，製造業生產活動加快，市場需求改善。從行業看，農副食品加工、化學原料及化學製品、汽車等行業生產指數和新訂單指數均高於53.0%，產需兩端較為活躍。

（二）企業採購意願增強。在製造業生產和市場需求改善的帶動下，近期企業採購活動加快，採購量指數升至擴張區間，為50.5%，高於上月1.0個百分點。從行業看，化學原料及化學製品、汽車等行業採購量指數和反映原材料進口變化情況的進口指數環比均上升，且位於53.5%以上的較高運行水平。

（三）價格指數持續上升。隨著近期部分大宗商品價格上漲，以及企業採購活動加快，製造業市場價格總體水平回升，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數比上月上升4.1和3.4個百分點，分別為56.5%和52.0%，其中出廠價格指數重返擴張區間。從行業看，農副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工等行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數處於60.0%以上高位，環比上升均超過7.0個百分點。

（四）大中小型企業PMI均回升。大型企業PMI為50.8%，比上月上升0.5個百分點，連續三個月位於擴張區間，大型企業景氣水平穩中有升。中、小型企業PMI分別為49.6%和47.7%，比上月上升0.6和0.3個百分點，景氣水平繼續改善。從產需看，大、中型企業生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，產需兩端同步增長；小型企業兩個指數雖低於臨界點，但環比回升較為明顯。

（五）企業信心增強。生產經營活動預期指數為55.6%，比上月上升0.5個百分點，連續兩個月位於較高景氣區間，表明隨著近期一系列宏觀調控政策措施密集出台，企業對市場發展信心進一步增強。從行業看，除紡織業外，其他行業生產經營活動預期指數均位於景氣區間，尤其是農副食品加工、汽車等行業位於60.0%以上高位景氣區間，企業對行業發展前景較為樂觀。

調查結果還顯示，市場需求不足仍是當前企業面臨的主要問題，製造業恢復發展基礎尚需進一步鞏固。

二、非製造業商務活動指數繼續擴張

8月份，非製造業商務活動指數為51.0%，比上月下降0.5個百分點，非製造業保持擴張態勢。

（一）服務業延續恢復態勢。服務業商務活動指數為50.5%，比上月下降1.0個百分點，仍高於臨界點，服務業繼續保持擴張。從行業看，本月暑期消費對服務業增長的拉動作用依然較為明顯，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理、文化體育娛樂等行業商務活動指數連續兩個月位於55.0 %以上較高景氣區間，業務總量繼續較快增長。從市場預期看，業務活動預期指數為57.8%，繼續保持在較高景氣區間，多數服務業企業對未來行業發展較為樂觀，其中零售、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業業務活動預期指數位於60.0%以上高位景氣區間，企業對近期市場發展信心較強。

（二）建築業景氣水平回升。建築業商務活動指數為53.8%，比上月上升2.6個百分點，建築業生產活動加快。從行業看，土木工程建築業商務活動指數為58.6%，高於上月4.6個百分點；新訂單指數為52.6%，升至擴張區間，表明基礎設施項目建設施工進度加快，土木工程建築業市場需求改善。從市場預期看，業務活動預期指數為60.3%，持續位於高位景氣區間，建築業企業對近期市場發展預期向好。

三、綜合PMI產出指數小幅回升

8月份，綜合PMI產出指數為51.3%，比上月上升0.2個百分點，繼續保持在擴張區間，表明我國企業生產經營活動總體穩定擴張。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為51.9%和51.0%。

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