公告引述根據灼識諮詢的資料，按2022年線上鋼鐵交易量計，目標集團運營著全球最大的三方鋼鐵交易數字化平台。目標集團的交易額由2018年的人民幣349億元增至2022年的人民幣1,621億元。

10名PIPE投資者將投資於繼承公司，款項為6.05億元，公司指，已考慮到目標公司的投資前股本價值100.04億元等。PIPE投資者包括國資委旗下公司、東方資產管理、《財富》世界500強公司旗下托克香港、瀘州老窖旗下等。

找鋼網於2018年6月25日曾向聯交所遞交上市申請，但因市況而決定不再繼續進行過往上市申請。

Aquila是一家特殊目的收購公司，於2022年3月18日完成發售，包括按發售價每股Aquila A類股份10.00元發行1億股Aquila A類股份及5003.25萬份Aquila上市權證。

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