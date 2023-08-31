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SPAC公司Aquila收購找鋼網 或成香港去SPAC首例

SPAC公司Aquila Acquisition Corp（7836）公布，收購找鋼網，議定估值100.04億元。Aquila的上市地位將被撤銷，目標公司將成為繼承公司，並將於聯交所上市。若合併成功，將是自香港於2021年追趕潮流、宣布SPAC規定以來，香港上市SPAC公司首次實現所謂的去SPAC(de-SPAC)。目標集團於3月底的未經審核賬面價值（不包括可轉換優先股價值）為4.67億元人民幣。

公告引述根據灼識諮詢的資料，按2022年線上鋼鐵交易量計，目標集團運營著全球最大的三方鋼鐵交易數字化平台。目標集團的交易額由2018年的人民幣349億元增至2022年的人民幣1,621億元。

10名PIPE投資者將投資於繼承公司，款項為6.05億元，公司指，已考慮到目標公司的投資前股本價值100.04億元等。PIPE投資者包括國資委旗下公司、東方資產管理、《財富》世界500強公司旗下托克香港、瀘州老窖旗下等。

找鋼網於2018年6月25日曾向聯交所遞交上市申請，但因市況而決定不再繼續進行過往上市申請。

Aquila是一家特殊目的收購公司，於2022年3月18日完成發售，包括按發售價每股Aquila A類股份10.00元發行1億股Aquila A類股份及5003.25萬份Aquila上市權證。

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