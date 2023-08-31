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萬科郁亮︰市場顯然跌過頭   處膠著狀態 

內地樓市在多輪政策出台後未見回復，萬科主席郁亮表示，現時市場處在膠著狀態，房地產銷售已持續低迷了一段時間，市場情緒已經受到一定影響，容易做出各種過度的反應。目前萬科的判斷是「當前市場已經顯然跌過頭了」，當前政策已在發力，希望已經出台的政策能儘快的落實到位，來推動市場恢復到健康合理的水準，也期待存量盤活等方面的具體措施能夠儘快的出台，隨著經濟態勢持續平穩改善，行業遲早會回到一個健康合理的水準。

被問到公司的經營安全問題，總裁祝九勝多次強調，萬科「經營安全完全無問題，但短期利潤確實有壓力」，但萬科「扛得住挑戰，等得到春天」。他指，萬科內部均相信，整個房地產仍是比較大的行業，在調整發展後，會回新回到正常發展軌道。

祝九勝指，行業供求出現根本性變化，行業體量在不斷下降，以往高槓桿、急速擴張的模式難以回去。但萬科在過去十年一直堅持「三個並重」，即開發、經營、服務並行，以客戶為中心、強化公司安全、優化業務能力等。萬科也一直在提升財務能力、保持經營現金流為正，擁比較久的信貸、融資跨期，維持短債比低水準，保障公司穩健。

 

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