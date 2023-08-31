被問到公司的經營安全問題，總裁祝九勝多次強調，萬科「經營安全完全無問題，但短期利潤確實有壓力」，但萬科「扛得住挑戰，等得到春天」。他指，萬科內部均相信，整個房地產仍是比較大的行業，在調整發展後，會回新回到正常發展軌道。

祝九勝指，行業供求出現根本性變化，行業體量在不斷下降，以往高槓桿、急速擴張的模式難以回去。但萬科在過去十年一直堅持「三個並重」，即開發、經營、服務並行，以客戶為中心、強化公司安全、優化業務能力等。萬科也一直在提升財務能力、保持經營現金流為正，擁比較久的信貸、融資跨期，維持短債比低水準，保障公司穩健。

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