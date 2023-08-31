港元現報7.8456元升值20點子，曾無變動報7.8476元，亦曾升值最多35點子，報7.8441元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升76.21點子至2.53083%；1星期HIBOR跌5.76點子至2.99732%；2星期HIBOR跌5.98點子至3.1956%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.61點子至4.44661%；6個月期HIBOR跌4.73點子至4.82631%；12個月期HIBOR升0.38點子至5.18905%。

美元指數現報103.131貶值0.026點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44554%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6908%，連續11日擴闊，利差是2023年5月01日後最闊，當日差距為-1.757%。

對上一次連續11日擴闊，是2023年4月05日，當日利差報-1.887%。

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