資產收益方面，劉建軍指今年首季完成貸款利率一次性重訂價後，最大的淨息差下降已經實現，後續要取決貸款市場報價利率（LPR）是否有繼續下降的政策要求，以及現有按揭利率是否調整，以及如何調整，若維持現狀息差壓力不太，但有一次性下調則難以維持現有息差。

零售業務總監梁世棟則表示，按揭利率重訂價實行較為複雜，因為有不同時期和地域的政策不同，已進行一些準備工作，最終會按照監管政策調整。他又指雖然對按貸貸款有一定影響，但會對提前還款的影響有一定底補作用，而利率下調後也有助提振市場信心。

劉建軍指，該行會着力調整貸款結構，在未來數年將個人、企業高收益貸款在新增貸款佔比，由現在的62%提升至70%，並主動降低收益率較低的票據貸款，另外該行上半年存款付息率為1.54%，按年降0.09個百分點，在大行中降幅較多，已在較低水平好過同業下降。該行上半年整體淨息差為2.08%，為大行中唯一保持2%以上。

資產質量方面，副行長姚紅表示，房地產開發貸款、地方政府融資平台（LGFV）是目前最容易出現風險的領域，會高度重視，不過郵儲行在兩者貸款佔比較低，均不足2%，而且資產質量均不錯，中小金融機構合作業務風險則可控的。個人按揭貸款的資質量穩定，隨着「保交樓」政策推行，停工停貸對信貸的影響已有所放緩，不過在零售消費類貸款風險有上升壓力，包括信用卡和非房消費貸款，而隨着宏觀政策落實，下半年相關資產質量壓力也會緩解。總體而言，她認為全年資產質量會保持平穩。