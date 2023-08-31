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恒指半日轉跌48點 南水第5日流出 北水第9日流入

內地8月製造業PMI連升3月兼勝預期，新訂單重回擴張水平，雖局部表現轉好，但整體而言仍然連續第五個月陷於萎縮，恒指國指亦由升轉跌。連跌第二日。

恒指今早高開97點，高位升184點，低位跌89點，高低波幅274點。非必需消費品、金融、衛生保健、地產股推低大市上升股份比例為12.3%，下跌為7.93%，無升跌為79.76%。

恒指半日跌48點或0.26%，報18434點，大市成交金額502億元；國指跌2點或0.05%，報6353點。恒生科技指數收報4212點，升0.4%。

藍籌股成交金額18.66億元，佔大市成交3.71%；科指成份股成交金額5.43億元，佔大市成交1.08%；國指成份股成交金額11.28億元，佔大市成交2.24%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加17.98%，至124.61億元，佔大市成交871.68%。牛熊證成交金額58.8億元，增加44.78%；窩輪成交金額65.8億元，增加1.23%。

美團（3690）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、工行（1398）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌43隻升，17隻下跌，20隻無升跌。蒙牛（2319）升5%，收報26.25元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌8.65%，收報106.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，5隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報24.25元，升4.75%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報118.7元，跌1.74%。

恒指20天線(18537.68點)得而復失。科指曾跌穿20天線(4199.74點)。

北水南下合計淨流入10.07億元，較上日減少78.07%，連續第9日流入，累計流入338.59億元，對上一次連續9日淨流入是3月20日。南水北上合計淨流出36.66億元人民幣，較上日增加48.86%，連續第5日流出，累計流出174.58億元。

遠洋（3377）「18遠洋01」展期方案 據報獲足夠支持。收報0.375元，升1.35%。

SPAC公司Aquila（7836）收購找鋼網 或成香港去SPAC首例。平上市低位8.93元，收報8.93元，無升跌。

百度（9888）曾漲近4%　「文心一言」向社會全面開放。收報140.8元，升3.15%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中信（0267）收報7.89元，無升跌。貝殼－Ｗ（2423）收報40.9元，升0.37%。國美零售（0493）收報0.057元，無升跌。新濠國際發展（0200）收報7.2元，無升跌。世茂集團（0813）收報0.64元，升1.59%。世茂服務（0873）收報1.55元，無升跌。巨星傳奇（6683）收報6.19元，升0.32%。

勵駿（1680）中期虧損1.82億，與銀行原則上協定貸款重組。收報0.226元，無升跌。

碧桂園（2007）半年虧損489億。收報0.91元，升3.41%。

融創中國（1918）半年核心虧損收窄17%至91億人幣。收報1.01元，升4.12%。

希瑪眼科（3309）上半年多賺逾1倍，不派息，核心醫療服務收益創新高。希瑪眼科：港人北上就醫成趨勢，公司有望成首批醫療券使用對象。收報3.69元，無升跌。

中銀香港（2338）中期多賺34%，息0.527元，淨息差按年上升，減值較去年底多。中銀：內房貸款931億，近八成屬國企。收報9.97元，升0.2%。

網龍（0777）半年盈利跌12%，中期息連特別息派1.4元。收報14.9元，升1.09%。

北控（0392）中期盈利按年減少7.6%至46.49億，中期息大增86%至0.93元。收報29.3元，升0.86%。

上實（0363）中期多賺近25%至13.76億，每股中期息持平派0.42元。收報10.7元，跌1.11%。

長汽（2333）上半年盈利倒退76%，海外銷量創新高。收報9.6元，跌0.1%。

中行（3988）半年多賺不足1%，淨息差收窄至1.67%。中行：下半年息差續有壓力，惟存款定期化可望改善。收報2.67元，跌1.11%。

新冠疫苗需求減少拖累，康希諾（6185）上半年轉蝕12.8億人幣。收報23.75元，跌2.06%。

周企及遠展（0035）有份投資約一成澳洲賭企錄123.8億元全年虧損。收報1.79元，無升跌。

工行（1398）：上半年個人住房貸款投放增500億元，下一步將做好存量房貸調整。收報3.59元，升0.56%。

蠟筆小新休閒食品（1262）中期虧損輕微收窄，不派中期息。收報0.212元，無升跌。

郵儲行（1658）中期盈利多賺5%至496億人幣，利息淨收入升2%。收報3.99元，無升跌。

香港科技探索（1137）上半年純利跌62%至4870萬，不派息。港科探索周慧晶：下半年重點推糧油雜貨推優惠，以加強客戶忠誠度。收報3.49元，無升跌。

華潤置地（1109）：下半年可售貨源3859億人幣，會提高銷售目標。收報34.15元，升0.74%。

信德集團（0242）中期虧損4.25億不派息。收報1.15元，跌3.36%。

勝利證券（8540）：最快今年內交易所可供散戶買賣加密貨幣。收報2.1元，無升跌。

中石油（0857）上半年多賺4.5%，中期息0.21元人幣。收報5.66元，升0.71%。

美聯（1200）中期虧轉盈，賺3906萬元，不派息，黃靜怡：減租金開支為首要目標。收報0.64元，無升跌。

Ken Sir呂宇健再增持hmvod視頻（8103）。收報1.62元，跌4.71%。

工行（1398）上半年多賺1.21%，撥備前利潤跌5.31%。收報3.59元，升0.56%。

保誠（2378）：受惠內地訪港旅客，料香港業務增長勢頭持續。收報100.8元，無升跌。

日清食品（1475）中期盈利增6%，港人報復性旅行影響食品及飲料行業。收報5.9元，無升跌。

招商局（0144）：料全年吞吐量仍處於低單位數增長。收報9.41元，跌0.53%。

破頂股表現

破頂股包括，中國春來（1969）創上市新高，見6.51元，收報6.51元，升0.31%；名創優品（9896）創上市新高，見52.8元，收報51.8元，升3.81%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見12.3元，收報12.26元，無升跌；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1042.7元，收報1042.7元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.76元，收報16.76元，升0.72%；官醞控股（8513）創52周高，見0.134元，收報0.128元，跌0.78%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創52周高，見20.34元，收報20.22元，升1.35%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括星空華文（6698）低見23.35元，收報24.15元，跌15.41%；時代天使（6699）低見52.8元，收報52.9元，跌3.82%；百得利控股（6909）低見0.71元，收報0.78元，跌8.24%；德琪醫藥－Ｂ（6996）低見1.25元，收報1.28元，跌3.76%；維亮控股（8612）低見0.045元，收報0.048元，跌28.36%；天齊鋰業（9696）低見42.8元，收報43.1元，跌3.47%；招商局商業房託（1503）低見1.4元，收報1.46元，跌12.05%；新傳企劃（1284）低見0.46元，收報0.46元，跌4.17%。

8隻股份創52周低，包括華眾車載（6830）低見2.31元，收報2.33元，跌0.85%；中國天億福（8196）低見0.355元，收報0.355元，跌14.46%；REPUBLIC HC（8357）低見0.101元，收報0.123元，跌11.51%；置富產業信託（0778）低見4.8元，收報4.81元，跌1.84%；泓富產業信託（0808）低見1.51元，收報1.52元，跌4.4%。

異動股

上升異動股，包括，興業新材料（8073）收報0.355元，升48.54%；惠陶集團（8238）收報0.14元，升33.33%；METROPOLIS CAP（8621）收報0.023元，升21.05%；仁德資源（8125）收報0.07元，升20.69%；大地國際集團（8130）收報0.018元，升20%；龍皇集團（8493）收報0.068元，升19.3%；海藍控股（2278）收報4.3元，升14.36%；中國數字視頻（8280）收報0.032元，升14.29%；國聯通信（8060）收報0.077元，升13.24%；電訊首科（3997）收報0.47元，升11.9%。

下跌異動股，包括，維亮控股（8612）創上市新低，見0.045元，收報0.048元，跌28.36%；中國基礎能源（8117）收報0.049元，跌23.44%；萬星控股（8093）收報0.113元，跌19.29%；積木集團（8187）收報0.208元，跌18.43%；世大控股（8003）收報0.335元，跌18.29%；星空華文（6698）創上市新低，見23.35元，收報24.15元，跌15.41%；中國天億福（8196）見52周低0.355元，收報0.355元，跌14.46%；長安仁恒（8139）收報1.09元，跌13.49%；德永佳集團（0321）收報1.13元，跌12.4%；招商局商業房託（1503）創上市新低，見1.4元，收報1.46元，跌12.05%；REPUBLIC HC（8357）見52周低0.101元，收報0.123元，跌11.51%。

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