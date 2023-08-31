至於會否再進行增發，萬科表示，公司各項融資渠道暢通，是否再啟動A股增發，將按接情況實時披露。

被問到集團未來的境外債安排，萬科首席財務官韓慧華指出，公司目前融資還是正常，上半年至今已在境外完成了150億元的再融資，得到金融機構的大力支持，融資仍是正常狀態。但公司已提前主動做了許多提前置換及歸還短債的動作，所以下半年到明年境外債務有限，接下來下半年沒有境外債到期，明年只有三筆美元債到債，拆合約110億元人民幣，但亦已啟動了相關還款的準備工作。在目前美元加息的情況下，公司會控制境外債務總量，降低海外負債。

公司在境外會通過三方面處理境外債，包括以自有資金償債，目前在境外有數十億自有資金﹔同時，境外平台投資的一些境內外項目，均有正常分紅、股權回購、到期退出等，都會恢復一部分資金。以及在美元債市有所波動下，公司會通過銀行貸款、銀團貸款，或雙邊貸款等籌集資金。

韓慧華指，公司亦已在8月份取得發改委批准公司在2024年再融資的中長期貸款額度，也跟相關銀行在啟動相關再融資準備。

市場亦關注公司開發業務的前景及毛利率走勢，公司2023年上半年房地產開發及相關資產經營業務的毛利率為19.3%，按年跌1.5個百分點。若補回折舊攤銷後，毛利率為20.7%，按年跌1.3個百分點。

萬科聯席總裁、開發經營本部首席合伙人張海回應指，毛利率下降是行業的共同問題，目前市場超預期下行，短期上銷售毛利率有更大壓力，隨著銷售資源進入竣工交付，壓力會反映在今明兩年的結算業績上，結算毛利率仍有一定程度下滑。

張海解釋，萬科是按市場供需關係為項目定價，若市場回復周期長，銷售毛利率確實會有一定壓力，但現時公司為新項目投資把關更嚴格，投資質量、產品能力明顯提升、新項目毛利率保持在20%以上，相信當市場信心逐步回復，經一段時間調整後，開發性業務的毛利率將穩定向好。此外，公司又補充首8個月投資的32個項目，涉資719億元，內部報酬率(IRR)普遍在百分之20%。

至於公司現金流是否足以確保安全，韓慧華強調，萬科有足夠現金確保安全，是公司「最牢固的底線」，萬科長期堅持非常穩健的財務策略，高度重視經營現金流管理，從未變過。自2008年起14年年來經營現金流一直為正，2023年上半年也是正數，負債率亦在低位等。上半年經營活動產生的現金流量淨額為18.6億元，負債率為49.5%，按年增14個百分點。

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