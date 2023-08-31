內媒《騰訊新聞》報道，恒大（3333）主席許家印與丁玉梅在去年就已經辦理離婚事宜。報道指，目前許家印常駐廣州，每天都會到公司處理公司事務，但不可隨意見外人。
另報道指，夏海鈞辭職後曾一度常駐香港，目前已離港，暫不知去向。
此前，恒大早前發表公告，集團將丁玉梅稱為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」。交易所將配偶定義為上市公司主要董事、首席執行官或主要股東的聯繫人，須遵守一定的關連交易規定。對於市場揣測，恒大早前回應指：「不清楚，沒有消息。」
許家印於2008年曾向媒體描述他與妻子丁玉梅的關係。「她有學歷，有自己的事業，但是為了照顧我，都放棄了。」許家印又指：「我欠她太多，婚後這麼多年，我們有吵架但從沒真正翻過臉。別的我不敢說是公司第一，但我們夫妻的感情，不自誇的說，一直是恒大人學習的榜樣。」
內媒《南都周刊》2010年報道，許家印夫婦感情篤定，是恒大集團的「模範夫妻」。許家印不許妻子參與公司的管理，是因為他寄希望恆大做一家現代公司，而非家族企業。
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