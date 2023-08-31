香港市場新業務價值按年上升43.3%至1.48億元，年化新保費按年增30.4%至2.45億美元。包括內地訪客來港投保的離岸客戶，新業務價值按年上升1.35倍至5800萬美元，年化新保費增1.05倍至1.19億美元，本地客戶的在岸業務則按年上升14.5%至9000萬美元，不過年化新保費則按年減2.7%至1.27億美元。

泰國續為富衛最大市場，新業務價值按年上升21.3%至1.72億美元。日本新業務價值按年上升7.3%至7000萬美元。富衛行政總裁兼執行董事黃清風表示，該行最大的香港、泰國和日本業務分部取得了穩健的業績，同時新興市場分部也首次為稅前營運利潤作出了正數貢獻。

富衛集團上半年分部經調整稅前營運利潤3.07億美元，按年增長56%。純利4400萬美元，扭轉去年同期虧損5200萬美元，不過扣除永續債和非控股收益，股東應佔純虧損3200萬美元，按年收窄45.76%。

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