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富衛上半年新業務升22% 因內地訪客重赴本港投保

富衛集團公布上半年業績，期內新業務價值以固定匯率計算，按年上升22.4%至4.82億美元，年化新保費按年上升18.6%至8.45億美元，新業務價值率按年上升1.8個百分點至57.1%。富衛指上半年新業務會值增長，受惠於內地訪客重赴香港和澳門、公司銀行保險業務持續領先、泰國代理人數增加，以及在日本成功轉向個人保障業務，新興市場分部下大部分國家也持續帶來強勁的新業務價值增長。

香港市場新業務價值按年上升43.3%至1.48億元，年化新保費按年增30.4%至2.45億美元。包括內地訪客來港投保的離岸客戶，新業務價值按年上升1.35倍至5800萬美元，年化新保費增1.05倍至1.19億美元，本地客戶的在岸業務則按年上升14.5%至9000萬美元，不過年化新保費則按年減2.7%至1.27億美元。

泰國續為富衛最大市場，新業務價值按年上升21.3%至1.72億美元。日本新業務價值按年上升7.3%至7000萬美元。富衛行政總裁兼執行董事黃清風表示，該行最大的香港、泰國和日本業務分部取得了穩健的業績，同時新興市場分部也首次為稅前營運利潤作出了正數貢獻。

富衛集團上半年分部經調整稅前營運利潤3.07億美元，按年增長56%。純利4400萬美元，扭轉去年同期虧損5200萬美元，不過扣除永續債和非控股收益，股東應佔純虧損3200萬美元，按年收窄45.76%。

 

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