馬可數字科技（1942）中午發公告，確認執法機關曾到其辦公室取走文件，該股午後復牌，股價一度大跌九四半，低見5元，其後跌幅收窄，現報58元，仍跌四成。
馬可數字科技今午公，布公司及董事會昨日獲悉，公共領域流傳消息稱，有執法機關已就涉及公司股份交易的若干涉嫌罪行開展聯合行動。公告續披露，有關執法機關於8月29日（本周二）前往公司的香港主要辦事處，並取得若干文件。
公司指，除上述資訊外，目前董事概不知悉任何須就該行動向公眾作出進一步披露的內幕信息。公司認為，行動對集團並無重大負面影響，其業務及營運轉。
馬可數字科技昨日開市停牌，停牌前報98.25元。證監會與廉署於8月29日（本周二）採取聯合行動，事件涉及兩家在香港聯交所上市的公司，其股份於2022年12月至2023年8月期間懷疑被操縱，於當日搜查了懷疑與該案件有關聯的14個處所。廉署在聯合行動中亦根據《防止賄賂條例》拘捕該懷疑市場操縱集團一名骨幹成員。
友聯國際教育租賃（1563）已於8月29日晚發公告，證實相關監管機構到訪公司處所，就涉及其股份交易的某些涉嫌罪行進行調查，公司已提供資料作上述搜查之用。
其他報道
郵儲行：存息成本下調需靠政策指導 下半年息差需看按揭重訂價力度
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 見逾3個月低 隔夜HIBOR升76點子
內地8月製造業PMI連升3月兼勝預期 新訂單重回擴張水平 建築業回升