截至今年6月底，強積金總資產值為11,100億元，較十年前增加146%，其中扣除收費及費用後的淨回報2,500億元。

自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近八成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報分別為3.8%及3.7%，高於同期的年率化通脹率1.8%。兩類基金的累積淨回報分別為135%及125%。

今年第二季，強積金已收總供款共211.7億元，其中162.7億元（77%）為強制性供款及48.9億元（23%）為自願性供款。

期內，有297萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1095萬個強積金帳戶27%；有關投資總資產值944億元，佔強積金總資產值8%。

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