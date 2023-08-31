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復星國際：已解決現金流壓力 繼續降低負債及輕資產運營

復星國際（0656）董事長郭廣昌今日於業績會中表示，集團已經穿越了周期，復星的現金流壓力得到很好的解決，與此同時會繼續降低負債，繼續輕資產運營，把資金聚焦研發和創新。

復星國際昨公布中期業績，中期純利為13.6億元（人民幣，下同），按年跌40.42%，每股盈利0.17元；不派中期息。期內收入為970.6億元，按年升10.9%，集團表示主要來自快樂板塊的收入增長。

按業務分部計，佔總收入44%的快樂板塊收入為430.02億元，按年升34.1%，集團解釋，國內疫情後復蘇以及黃金價格上漲的影響，以及全球疫情的旅遊限制基本解除，度假村快速恢復運營，豫園股份與復星旅文（1992）收入增長強勁 。另外，佔總收入約24%健康板塊收入為238.38億元，按年2% ；佔總收入26%的富足板塊收入為254.35億元，按年跌約8%；智造板塊收入為54.60億元，按年升6.5%。

截至6月30日，期內總債務佔總資本比率(槓桿比率)為51.8%，較上年年末跌1.2個百分點。除現金及銀行結餘及定期存款為1146.8億元。集團表示，復星維持財務穩健，流動性保持良好韌性。

郭廣昌於業績會中表示，未來發展會更注重創新、注重品牌建設，注重全球化能力建設。

 

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