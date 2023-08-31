恒指今早高開97點，高位升184點，低位跌170點，高低波幅354點。非必需消費品、金融、通訊服務、衛生保健股推低大市。上升股份比例為26.04%，下跌為35.71%，無升跌為38.23%。

恒指收市跌100點或0.55%，報18382點，大市成交金額1365億元，較上日增加26%，是7月31日1825.61億元成交後最多；國指跌24點或0.38%，報6332點。恒生科技指數收報4179點，跌0.38%。

藍籌股成交金額766.59億元，佔大市成交56.16%；科指成份股成交金額459.53億元，佔大市成交33.66%；國指成份股成交金額676.93億元，佔大市成交49.59%。

24隻雙櫃台股，總成交0.68億元人民幣，相當於約0.73億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.35%，至106.72億元，佔大市成交7.81%。牛熊證成交金額38.93億元，減少33.78%；窩輪成交金額67.79億元，增加3.01%。

美團（3690）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。中移動（0941）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌28隻升，48隻下跌，4隻無升跌。蒙牛（2319）升5.6%，收報26.4元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌9.93%，收報105.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.56元，升3.31%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報3.95元，跌6.84%。

恒指20天線(18535.05點)得而復失。科指20天線(4198.1點)得而復失。

北水南下合計淨流入28.31億元，較上日減少38.34%，連續第9日流入，累計流入356.83億元，對上一次連續9日淨流入是3月20日。南水北上合計淨流出42.97億元人民幣，較上日增加74.44%，連續第5日流出，累計流出180.89億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多0.92%，是8月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.4%。低見18312.76點，是8月29日18239.92點後最低。收市報18382.06點，是8月28日後收市新低，當日報18130.74點。連跌2日，累計跌101.97點，對上一次連跌2日是8月14日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月28日。

科指曾跌最多0.96%，低見4154.95點，是8月29日4153.13點後最低。收市報4179.49點，是8月28日後收市新低，當日報4127.54點。連跌2日，累計跌54.94點，對上一次連跌2日是8月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月28日。

國指曾跌最多0.83%，是8月30日後最大跌幅。低見6303.77點，是8月29日6286.39點後最低。收市報6332.42點，是8月28日後收市新低，當日報6246.22點。連跌2日，累計跌54.38點，對上一次連跌2日是8月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月28日

1個月表現

恒指本月累跌8.45%或1696點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為9.41%；本月表現最佳的是中海油（0883），累升6.36%，其次為中石化（0386）及中移動（0941），分別升5.52%及4.68%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌43.67%，其次為新奧（2688）及京東健康（6618），分別跌34.4%及24.87%。

國指本月累跌8.22%或566點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為11.36%；本月表現最佳的是中海油（0883），累升6.36%，其次為中石化（0386）及中移動（0941），分別升5.52%及4.68%。而表現最差的是新奧能源（2688），累跌34.4%，其次為京東健康（6618）及信義光能（0968），分別跌24.87%及22.02%。

科指本月累跌8.14%或370點，跌幅是4月28日後最大，當時收市跌幅為9.35%；本月表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升21.57%，其次為小米（1810）及中芯國際（0981），分別升0.65%及0.1%。而表現最差的是蔚來（9866），累跌27.93%，其次為京東健康（6618）及華虹半導體（1347），分別跌24.87%及22.35%。

午後消息股表現

《中國好聲音》製作商星空華文（6698）股價失守去年上市價 市值跌穿百億元。創上市新低，見23.35元，收報24.75元，跌13.31%。

馬可數字科技（1942）確認遭執法機關於辦公室取走文件 午後復牌曾瀉95%。收報40元，跌58.01%。

大悅城（0207）掛牌售京三幢寫字樓及377個車位 底價42.56億元。收報0.25元，升2.88%。

中信股份（0267）公上半年少賺23% 中期息削一成派0.18分人幣。收報7.79元，跌1.27%。

萬科（2202）︰A股股價低迷兼考慮投資者憂慮 終止A股增發。收報9.15元，跌3.79%。

內媒：恒大（3333）許家印與丁玉梅去年已辦理離婚 現常駐廣州。收報0.275元，升1.85%。

心動公司（2400）上半年轉盈 賺9019.4萬人幣 不派息。收報17.28元，升1.17%。

郵儲行（1658）：存息成本下調需靠政策指導 下半年息差需看按揭重訂價力度。收報3.87元，跌3.01%。

今早及隔晚消息股表現

遠洋（3377）「18遠洋01」展期方案 據報獲足夠支持。收報0.365元，跌1.35%。

SPAC公司Aquila（7836）收購找鋼網 或成香港去SPAC首例。創52周高，見9.54元，平上市低位8.93元，收報9.54元，升6.83%。

百度（9888）曾漲近4% 「文心一言」向社會全面開放。收報139.4元，升2.12%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，貝殼－Ｗ（2423）收報40.65元，跌0.25%。國美零售（0493）收報0.057元，無升跌。新濠國際發展（0200）收報7.08元，跌1.67%。世茂集團（0813）收報0.6元，跌4.76%。世茂服務（0873）收報1.53元，跌1.29%。巨星傳奇（6683）收報5.96元，跌3.4%。

勵駿（1680）中期虧損1.82億，與銀行原則上協定貸款重組。收報0.223元，跌1.33%。

碧桂園（2007）半年虧損489億。收報0.89元，升1.14%。

融創中國（1918）半年核心虧損收窄17%至91億人幣。收報0.94元，跌3.09%。

希瑪眼科（3309）上半年多賺逾1倍，不派息，核心醫療服務收益創新高。希瑪眼科：港人北上就醫成趨勢，公司有望成首批醫療券使用對象。收報3.69元，無升跌。

中銀香港（2338）中期多賺34%，息0.527元，淨息差按年上升，減值較去年底多。中銀：內房貸款931億，近八成屬國企。收報10.18元，升2.31%。

網龍（0777）半年盈利跌12%，中期息連特別息派1.4元。收報15.22元，升3.26%。

北控（0392）中期盈利按年減少7.6%至46.49億，中期息大增86%至0.93元。收報29.4元，升1.2%。

上實（0363）中期多賺近25%至13.76億，每股中期息持平派0.42元。收報10.3元，跌4.81%。

長汽（2333）上半年盈利倒退76%，海外銷量創新高。收報9.3元，跌3.23%。

中行（3988）半年多賺不足1%，淨息差收窄至1.67%。中行：下半年息差續有壓力，惟存款定期化可望改善。收報2.66元，跌1.48%。

新冠疫苗需求減少拖累，康希諾（6185）上半年轉蝕12.8億人幣。創上市新低，見22.2元，收報23元，跌5.15%。

周企及遠展（0035）有份投資約一成澳洲賭企錄123.8億元全年虧損。收報1.78元，跌0.56%。

工行（1398）：上半年個人住房貸款投放增500億元，下一步將做好存量房貸調整。收報3.6元，升0.84%。

蠟筆小新休閒食品（1262）中期虧損輕微收窄，不派中期息。收報0.221元，升4.25%。

郵儲行（1658）中期盈利多賺5%至496億人幣，利息淨收入升2%。收報3.87元，跌3.01%。

香港科技探索（1137）上半年純利跌62%至4870萬，不派息。港科探索周慧晶：下半年重點推糧油雜貨推優惠，以加強客戶忠誠度。收報3.48元，跌0.29%。

華潤置地（1109）：下半年可售貨源3859億人幣，會提高銷售目標。收報33.15元，跌2.21%。

信德集團（0242）中期虧損4.25億不派息。收報1.1元，跌7.56%。

勝利證券（8540）：最快今年內交易所可供散戶買賣加密貨幣。收報2.1元，無升跌。

中石油（0857）上半年多賺4.5%，中期息0.21元人幣。收報5.66元，升0.71%。

美聯（1200）中期虧轉盈，賺3906萬元，不派息，黃靜怡：減租金開支為首要目標。收報0.64元，無升跌。

Ken Sir呂宇健再增持hmvod視頻（8103）。收報1.68元，跌1.18%。

工行（1398）上半年多賺1.21%，撥備前利潤跌5.31%。收報3.6元，升0.84%。

保誠（2378）：受惠內地訪港旅客，料香港業務增長勢頭持續。收報98.2元，跌2.58%。

日清食品（1475）中期盈利增6%，港人報復性旅行影響食品及飲料行業。收報6.09元，升3.22%。

招商局（0144）：料全年吞吐量仍處於低單位數增長。收報9.38元，跌0.85%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見2.65元，收報2.53元，升4.98%；亞東集團（1795）創上市新高，見3.58元，收報3.58元，升12.58%；中慶股份（1855）創上市新高，見29元，收報25.7元，跌3.02%；中國春來（1969）創上市新高，見6.68元，收報6.45元，跌0.62%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見10.98元，收報10.16元，升4.21%；綠竹生物－Ｂ（2480）創上市新高，見42元，收報41.2元，升30.79%；名創優品（9896）創上市新高，見52.8元，收報51.15元，升2.51%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見12.44元，收報12.44元，升1.47%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1042.7元，收報1042.7元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.82元，收報16.77元，升0.78%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1084.35元，收報1084.35元，升0.02%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.3元，收報108.3元，升0.05%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.6元，收報161.6元，升0.03%；景福集團（0280）創52周高，見0.52元，收報0.52元，無升跌；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見3.38元，收報3.34元，升1.83%；白花油（0239）創52周高，見1.83元，收報1.8元，升9.09%。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見37.5元，收報36.35元，升2.68%；中海油（0883）創52周高，見13.4元，收報13.38元，升1.36%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.06元，收報1.14元，升5.56%；朗詩綠色生活（1965）低見0.395元，收報0.445元，無升跌；捷榮國際（2119）低見0.68元，收報0.7元，升1.45%；毅德國際（1396）低見0.219元，收報0.29元，跌9.38%；縱橫遊（8069）低見0.065元，收報0.069元，跌2.82%；亞洲果業（0073）低見0.046元，收報0.057元，升16.33%；復興亞洲（0274）低見0.055元，收報0.06元，跌6.25%；萬嘉集團（0401）低見0.084元，收報0.085元，跌15%；海螺創業（0586）低見7.67元，收報7.71元，跌0.39%；海螺環保（0587）低見1.93元，收報1.98元，跌1%。

73隻股份創52周低，其中十隻包括，東風集團股份（0489）低見2.86元，收報2.88元，跌0.69%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.7元，收報0.71元，跌5.33%；恒大汽車（0708）低見1元，收報1.13元，升9.71%；金輝（0137）低見0.63元，收報0.65元，跌10.96%；東瀛遊（6882）低見0.55元，收報0.57元，跌5%；中煤能源（1898）低見5.31元，收報5.35元，跌0.37%；潤泥（1313）低見2.57元，收報2.6元，跌1.52%；佳兆業健康（0876）低見0.024元，收報0.025元，跌7.41%；茂盛控股（0022）低見0.065元，收報0.065元，無升跌；金山科技工業（0040）低見0.48元，收報0.5元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，意馬國際（0585）創52周高，見1.18元，收報1.14元，升44.3%；HOME CONTROL（1747）收報0.58元，升33.33%；首都創投（2324）收報0.162元，升32.79%；飛思達科技（1782）收報7.9元，升31.23%；輝煌明天（1351）收報0.3元，升31%；綠竹生物－Ｂ（2480）創上市新高，見42元，收報41.2元，升30.79%；威揚酒業控股（8509）收報0.38元，升26.67%；METROPOLIS CAP（8621）收報0.024元，升26.32%；仁德資源（8125）收報0.073元，升25.86%；台州水務（1542）收報2.85元，升21.28%；雲能國際（1298）收報0.5元，升19.05%。

下跌異動股，包括，馬可數字科技（1942）收報40元，跌58.01%；金輪天地控股（1232）創上市新低，見0.031元，收報0.047元，跌33.8%；興業新材料（8073）收報0.166元，跌30.54%；維亮控股（8612）創上市新低，見0.045元，收報0.047元，跌29.85%；萬星控股（8093）創上市新低，見0.099元，收報0.099元，跌29.29%；東方大學城控股（8067）收報0.395元，跌28.18%；中國天億福（8196）見52周低0.31元，收報0.31元，跌25.3%；中國生態旅遊（1371）創上市新低，見0.345元，收報0.37元，跌19.57%；正道集團（1188）見52周低0.013元，收報0.017元，跌19.05%；創美藥業（2289）收報13.86元，跌18.47%；基石控股（1592）收報0.05元，跌18.03%。

其他報道

惠譽確認中國的評級A+ 展望穩定

《中國好聲音》製作商星空華文股價失守去年上市價 市值跌穿百億元

滬指終止三連升 收跌0.55%

瑞銀第二季純利破行業紀錄 明年整合瑞信瑞士業務

富衛上半年新業務升22% 因內地訪客重赴本港投保

馬可數字科技確認遭執法機關於辦公室取走文件 午後復牌曾瀉95%

涉嫌挪用特斯拉資金為自己蓋房 馬斯克否認

大悅城掛牌售京三幢寫字樓及377個車位 底價42.56億元

半日沽空金額86億 減10% 盈富沽空增1.4倍

中信股份上半年少賺23% 中期息削一成派0.18分人幣

萬科︰A股股價低迷兼考慮投資者憂慮 終止A股增發

恒指半日轉跌48點 南水第5日流出 北水第9日流入