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港7月零售按年升16.5%遜預期 

政府統計處公布，香港今年7月零售業總銷貨價值的臨時估計為330億元，按年升16.5%，遜市場預期的升18%，累計連升8個月。扣除價格變動後，今年7月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升14%，較市場預期的升17%為高。

今年首7個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升20.1%；總銷貨數量就升18.2%。

今年7月零售業總銷貨價值中網上銷售佔6.8%，其銷售價值的臨時估計為23億元，按年升1.4%。

按零售商主要類別計，今年7月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升19.8%；其他未分類消費品升22.7%；服裝升34.3%；食品、酒類飲品及煙草升3.1%；百貨公司貨品升25.6%；藥物及化妝品升45.7%；電器及其他未分類耐用消費品升6.0%；汽車及汽車零件升10%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升44.9%；中藥升45.5%；書報、文具及禮品升43.2%；傢具及固定裝置升2.7%；以及眼鏡店升36.2%。

另外，今年7月超級市場貨品的銷貨價值跌0.05%；燃料跌20.3%。

政府發言人表示，訪港旅客人數上升和消費氣氛正面下，零售業總銷貨價值7月按年繼續明顯上升，未來數月訪港旅遊業復蘇應繼續利好零售業，勞工市場情況改善和政府各項支持消費的措施也會有幫助。

 

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