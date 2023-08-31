今年首7個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升20.1%；總銷貨數量就升18.2%。

今年7月零售業總銷貨價值中網上銷售佔6.8%，其銷售價值的臨時估計為23億元，按年升1.4%。

按零售商主要類別計，今年7月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升19.8%；其他未分類消費品升22.7%；服裝升34.3%；食品、酒類飲品及煙草升3.1%；百貨公司貨品升25.6%；藥物及化妝品升45.7%；電器及其他未分類耐用消費品升6.0%；汽車及汽車零件升10%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升44.9%；中藥升45.5%；書報、文具及禮品升43.2%；傢具及固定裝置升2.7%；以及眼鏡店升36.2%。

另外，今年7月超級市場貨品的銷貨價值跌0.05%；燃料跌20.3%。

政府發言人表示，訪港旅客人數上升和消費氣氛正面下，零售業總銷貨價值7月按年繼續明顯上升，未來數月訪港旅遊業復蘇應繼續利好零售業，勞工市場情況改善和政府各項支持消費的措施也會有幫助。

其他報道

惠譽確認中國的評級A+ 展望穩定

《中國好聲音》製作商星空華文股價失守去年上市價 市值跌穿百億元

滬指終止三連升 收跌0.55%

瑞銀第二季純利破行業紀錄 明年整合瑞信瑞士業務

富衛上半年新業務升22% 因內地訪客重赴本港投保

馬可數字科技確認遭執法機關於辦公室取走文件 午後復牌曾瀉95%

涉嫌挪用特斯拉資金為自己蓋房 馬斯克否認

大悅城掛牌售京三幢寫字樓及377個車位 底價42.56億元

半日沽空金額86億 減10% 盈富沽空增1.4倍

中信股份上半年少賺23% 中期息削一成派0.18分人幣

萬科︰A股股價低迷兼考慮投資者憂慮 終止A股增發