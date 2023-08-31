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世茂服務中期多賺10% 不派息

世茂服務（0873）公布，上半年純利按年升10.9%至1.55億元人民幣（下同），每股盈利為0.0636元﹔維持不派中期息。

上半年收入為40.98億元，按年跌3.9%，毛利率按年21.1%，按年跌5個百分點﹔當中物業管理服務收入為26.13億元，按年增11.5%，佔總收入比重約63.7%，毛利率為20.7%，按年跌5.6個百分點。

社區增值服務收入達7.09億元，按年跌23.8%，佔整體收入的17.3%，毛利率為29.1%，按年跌3.8個百分點﹔非業主增值服務收入達1.21億元，按年跌62.3%，佔整體收入的3%，毛利率為19%，按年跌7.5個百分點﹔城市服務收入達6.55億元，佔整體收入的16%，毛利率為13.9%，按年跌1.9個百分點。

截至上半年底，集團包含到期日超過三個月的定期存款的現金及現金等價物為47.76億元，按年增2.3%，增加原因主要是由於期內經營性現金淨流入達到了3.51億元。

截至上半年底，集團應收貿易賬款達34.52億元，按年增加7.2%，主要是因為由於宏觀經濟下行，導致客戶現金流緊縮。集團中期為應收貿易賬款減值撥備達7.97億元，來自關連方的應收貿易賬款及票據分別為7.77億元及577.5萬元。

 

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