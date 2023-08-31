已違約的世茂集團（0813）公布，2023年上半年核心虧損73.25億元人民幣（下同），較2022年上半年核心虧損55.29億元擴大，上半年虧損為120.35億元，亦較2022年中期虧損98.13億元擴大，每股基本虧損3.18元。集團不派中期息。
上半年營業額下降11.5%至303.94億元，毛利率按年增1.7個百分點至10.3%﹔物業銷售收入按年跌13.6%至243.94億元，酒店經營收入按年增43.5%至10.59億元，商業運營收入按年跌13.1%至8.61億元、物業管理收入及其他收入按年跌7.1%至40.8億元。
集團上半年考慮到宏觀經濟、行業及融資環境等多種不利因素的綜合影響，就預期信貸虧損作出進一步撥備約3.24億元。上半年融資成本按年減12%至84.65億元，主要由於人民幣兌美元貶值產生的匯兌虧損減少。
集團上半年淨負債率為372.5%，較2022年底增70.3個百分點。剔除預收款項後的資產負債率約為85.8%，較去年底增2個百分點。上半年現金短債比為0.03。上半年現金及現金等價物為203.5億元，按年跌7.6%。
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