上半年收入為4.82億元，按年升5.3%，毛利率為26.3%，按年跌11.7個百分點。已交付樓面面積按年下降12%至35,010平方米，已確認平均售價（不含物業內部裝修收入）按年上升23.4%至每平方米13,776元。

集團指出，由於持續有重大金額的財務成本無法被資本化而被直接計入本期費用，及投資物業於上半年內錄得公平值虧損，故期內收入仍錄得重大虧損。另外，由於期内有很高比例出售及交付的物業來自於車庫的銷售而其銷售單價及毛利率均較庫存住宅物業為低，故期内錄得較低的綜合毛利率。

物業銷售方面，房地產合約銷售額為8.88億元，按年跌15.7%，售出樓面面積52,875平方米，按年跌12.3%。

集團預料，現階段整體房地產行業的受創現象普遍，恢復基礎都比較薄弱，恢復態勢受經濟影響程度較深，呈現一個互相參照、互相對應的局面。二手房數量隨著掛牌量的不斷增加，價格也難以持續維繫高位，有逐步掉頭下行的趨勢。

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