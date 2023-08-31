季內存量房業務的淨收入按年增加15.9%至64.1億元；新房業務按年上升30.4%至87億元；家裝家居按年升1.6倍至26.2億元；以及新興業務及其他按年增2.14倍至17.5億元。毛利率按年升7.7個百分點至27.4%。

集團去年8月回購股份，由去年9月至截至8月，集團已購買約4100萬股美國存託股份，總對價約6.05億美元。集團表示，將擴大及延長股份回購計劃，回購授權由10億美元的A類普通股及，或美國存託股份上升至20億美元的A類普通股，及或美國存託股份，並延長至2024年8月31日止。

集團亦宣布派發特別現金股息，派每股普通股0.057美元或每股美國存託股份0.171美元，總額將為約2億美元，由集團資產負債表盈餘現金撥付。截至6月底止，集團現金、現金等價物及受限資金為378.1億元。

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