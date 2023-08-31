《通知》重點包括統一全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限，不再區分實施「限購」城市和不實施「限購」城市，首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限統一爲不低於20%和30%。

各地可按照因城施策原則，在不低於上述全國統一的住房信貸政策基礎上，根據當地房地產市場形勢和調控需要，自主確定轄區內首套和二套住房最低首付款比例和利率下限。

其次，將二套住房利率政策下限調整爲不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）加20個基點。首套住房利率政策下限仍爲不低於相應期限LPR減20個基點。

人行和國家金融監管總局還同時下發「關於降低存量首套住房貸款利率的通知」稱，自2023年9月25日起，存量首套住房商業性個人住房貸款的借款人亦可向承貸金融機構提出申請，協商變更合同約定的利率水平，變更後的貸款合同利率水平應符合本通知第二條的規定。

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