至於集團會否安排將化工及天然氣業務上市，黃永章指出，他們會認真研究，並會在有具體推進時，對外報告。至於集團會否與近期在華積極發展的沙特阿美石油合作，財務總監兼公司秘書王華稱，中石油是綜合能源公司，在國際市場向來與國際公司合作，因些他們會對與沙特阿美合作方面持開放態度，如有合作，他們會研究當中的機會。

雖然在上半年度，中石油實現油價跌了21.7%，但是純利仍然有增長，王華解釋，這與該集團在推動創新管理、綠色低碳弟方面努力，並且把握經濟回復，價格高位有關。同時他們亦已經做好成本管控，在上中下游做好供應鏈及產業鏈結構優化，令到集團在應對油價波動的能力不斷提高。隨著集團旗下廣東石化投入商業營運，增加了加工產品品種多達54項同時，亦助集團採購原油成本議價能力提升，結果有助降低成本。在天然氣業務，他們已經大力提升國產氣並減少進口，上半年的進口量已減少15%。在煉油、化工領域，相應增加煉油業務14.3%，化工則提高8.4%，依市場需求而作調整。因此有助產業鏈優化。

冬季快將來臨，王華續指，中石油除進口原油供煉化之外，亦安排自有管道滿足市場需要。同時在面對中亞氣體斷供的情況，中石油亦已經派員到土庫曼跟進，協助在低溫情況下確保設備正常運作，加上已增加庫存，料可以應付冬季的需求。