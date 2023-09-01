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港股交易安排︳八號風球正生效 料今日大部分時間維持

八號西北烈風或暴風信號，現正生效，天文台預計，八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。港交所安排如下：

上午7:00後至9:00期間解除信信號，開市前時段將被取消。早上交易時段則在信號解除後兩小時恢復交易(恢復交易的開始時間須為整點或30分)。 (例︰若信號/ 極端情況/ 警告於上午7:15解除，早上交易時段將於上午9:30開始。若信號/ 極端情況/ 警告於上午7:30解除，早上交易時段將於上午9:30開始。)

上午9:00後至11:00期間解除信號，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1:00開始。

上午11:00後至11:30期間解除信號，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1:30開始。

上午11:30後至中午12:00期間解除信號，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2:00開始。

如中午12:00後始解除信號，全日停止交易。

【天文台09:45 更新】

在上午10時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約210公里，即在北緯21.8度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

蘇拉的眼壁完整，環流緊密。雷達圖像顯示，與蘇拉相關的烈風區已到達香港以東約70公里，而本港高地持續吹烈風。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日日間稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

受風暴潮影響，今早維多利亞港的水位已上漲至海圖基準面以上約3米。沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

【天文台08:45 更新】

蘇拉的眼壁完整，環流緊密。廣東東部沿岸風勢持續增強，位於香港以東約150公里的汕尾一帶已經錄得颶風。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

【天文台07:45 更新】

天文台表示，在上午8時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約230公里，即在北緯21.8度，東經116.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

蘇拉的眼壁完整，環流緊密。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

 