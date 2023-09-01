在下午4時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約130公里，即在北緯21.9度，東經115.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

蘇拉繼續以超強颱風強度逼近本港，本港離岸及高地吹烈風，部分高地達暴風程度。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會考慮在下午六時至八時之間發出九號烈風或暴風風力增強訊號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。晚上約九時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，比正常潮位增加約3米或以上，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日(9月2日)早上約六時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時76、72及66公里，最高陣風分別超過每小時98、98及82公里。

【天文台14:45 更新】

在下午3時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約140公里，即在北緯21.9度，東經115.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

蘇拉繼續以超強颱風強度逼近本港，本港高地普遍吹烈風，部分達暴風程度。蘇拉的雨帶正影響本港，未來數小時天氣將會進一步轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，考慮在下午六時至十時之間發出更高熱帶氣旋警告訊號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。晚上約九時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，比正常潮位增加約3米或以上，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日(9月2日)早上約六時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

【天文台13:45 更新】

在下午2時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約140公里，即在北緯21.9度，東經115.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

雷達圖像顯示蘇拉呈現雙眼壁結構，蘇拉繼續以超強颱風強度逼近本港，本港部分高地風力已達暴風程度。蘇拉的雨帶正影響本港，未來數小時天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，考慮在下午六時至十時之間發出更高熱帶氣旋警告訊號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。晚上約九時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，比正常潮位增加約3米或以上。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日(9月2日)早上約六時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

【天文台12:45 更新】

在下午1時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約160公里，即在北緯21.9度，東經115.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

小時天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風訊號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，考慮在下午六時至十時之間發出更高熱帶氣旋警告訊號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。晚上約九時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，比正常潮位增加約3米或以上。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日(9月2日)早上約六時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

【港交所安排】

八號西北烈風或暴風訊號，現正生效，天文台預計，八號烈風或暴風訊號會在今日大部分時間維持。港交所安排如下：

上午7:00後至9:00期間解除信訊號，開市前時段將被取消。早上交易時段則在訊號解除後兩小時恢復交易(恢復交易的開始時間須為整點或30分)。 (例︰若訊號/ 極端情況/ 警告於上午7:15解除，早上交易時段將於上午9:30開始。若訊號/ 極端情況/ 警告於上午7:30解除，早上交易時段將於上午9:30開始。)

上午9:00後至11:00期間解除訊號，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1:00開始。

上午11:00後至11:30期間解除訊號，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1:30開始。

上午11:30後至中午12:00期間解除訊號，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2:00開始。

如中午12:00後始解除訊號，全日停止交易。

【天文台11:45 更新】

在正午12時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約170公里，即在北緯21.9度，東經115.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

蘇拉的眼壁完整，環流緊密。隨著蘇拉繼續靠近本港，未來數小時天氣將逐漸轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風訊號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告訊號。

受風暴潮影響，今早維多利亞港的水位已上漲至海圖基準面以上約3米。沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

【天文台09:45 更新】

在上午10時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約210公里，即在北緯21.8度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

蘇拉的眼壁完整，環流緊密。雷達圖像顯示，與蘇拉相關的烈風區已到達香港以東約70公里，而本港高地持續吹烈風。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日日間稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風訊號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告訊號。

受風暴潮影響，今早維多利亞港的水位已上漲至海圖基準面以上約3米。沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

【天文台08:45 更新】

蘇拉的眼壁完整，環流緊密。廣東東部沿岸風勢持續增強，位於香港以東約150公里的汕尾一帶已經錄得颶風。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風訊號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告訊號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

【天文台07:45 更新】

天文台表示，在上午8時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約230公里，即在北緯21.8度，東經116.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

蘇拉的眼壁完整，環流緊密。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風訊號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告訊號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。