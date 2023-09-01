道瓊斯工業平均指數收跌168點，跌幅0.49%，報34721點。標普500指數收跌7點，跌幅0.16%，報4507點。納斯達克綜合指數收漲15點，或0.12%，報14034點。

聯合健康跌3.04%，報476.58美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低98點，而Salesforce升2.99%，報221.46元，貢獻道指42點。

科技股方面，蘋果收市報187.87元，升0.11%，谷歌母公司Alphabet收市報136.17元，升0.21%，亞馬遜收市報138.01元，升2.17%，Facebook收市報295.89元，升0.26%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.21%，報458點。德國DAX指數收漲0.35%，報15947點；法國CAC 40指數跌0.65%，報7316點；英國富時100指數收跌0.47%，報7439點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.56%，報7050點。

美國2年期債息曾跌最多0.85%，低見4.8442厘，是8月30日4.8321厘後最低。收市報4.8629厘，是8月10日後收市新低，當日報4.8417厘。連跌4日，累計跌0.2149厘，對上一次連跌4日是4月5日。

美國10年期債息曾跌最多0.99%，是8月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.33%。低見4.0731厘，是8月10日3.9417厘後最低。收市報4.1081厘，是8月10日後收市新低，當日報4.1055厘。連跌5日，累計跌0.129厘，對上一次連跌5日是4月4日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至75.489基點，是8月30日73.693基點後最窄。收市報75.891基點，是8月22日後收市最窄，當日報72.612基點。連升3日，累計升9.355基點，對上一次連升3日是8月17日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至135.391基點，是8月30日133.197基點後最窄。收市報135.847基點，是8月29日後收市最窄。

道指曾跌最多0.49%，是8月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.1%。低見34719.77點，是8月29日34531.12點後最低。收市報34721.91點，是8月28日後收市新低，當日報34559.98點。

標指曾跌最多0.17%，是8月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.46%。低見4507.39點，是8月30日4493.59點後最低。收市報4507.66點，是8月29日後收市新低，當日報4497.63點。

納指曾升最多0.68%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為0.77%。高見14114.67點，是8月4日14119.22點後最高。收市報14034.97點，是8月1日後收市新高，當日報14283.91點。連升5日，累計升571點，對上一次連升5日是6月14日。第1日陰燭，對上一次陰燭是8月24日。

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