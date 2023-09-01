離岸人民幣今早開報7.2755，降外匯存準後，曾升值最多0.38%，升值至7.2475元，是8月11日7.234元後最強。現報7.2483元，升值0.37%。暫連續升值2日，累計升值0.0548元，對上一次連續升值2日是8月29日。

在岸人民幣今早開報7.2433，其後曾升值最多0.22%，升值至7.2431元，是8月11日7.2223元後最強。現報7.2486元，升值0.14%，連續升值第2日，累計升值0.0383元，對上一次連續升值2日是2023年8月18日。

6月末以來，中國已相繼通過偏強中間價、上調跨境融資宏觀審慎調節參數、官員講話、增量發行離岸央票等方式穩定外匯市場供求和預期。不過，8月匯率一度跌破7.3元，重新逼近去年所創的十餘年來最弱水平。

彭博社報道，渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，鑒於人行已發出穩定人民幣的明確立場，下調外匯存款準備金率是市場普遍預期的舉動。此舉是在強於預期的存款利率下調之後推出的，將緩解對匯率的潛在壓力，支撐人民幣情緒。以往經驗表明，類似措施會短暫支撐人民幣匯率，但中長期來看，這並不是扭轉美元兌人民幣走勢的一步。

【09:46更新】補充在岸價及渣打劉潔評論。

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