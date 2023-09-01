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財新中國8月製造業PMI升穿50 勝預期 但內需不足 經濟下行壓力恐不斷加大

財新中國8月製造業採購經理指數從7月份的49.2上升至51，高過市場預期的49，亦高過去年同期的49.5。8月報51，是2月後新高，當月報51.6。走勢與國統局一致。

報告顯示，製造業產需重回擴張，就業大幅改善，創逾13年高，另外，成本明顯抬升，但銷售端競爭激烈漲價難度較大，加之外需疲弱，企業預期再度下降。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月中國製造業景氣度改善，除了出口不振，供給、需求、就業指數均位於擴張區間，但內部需求不足和弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，疊加外需的不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。當前，穩預期和增加居民收入仍是施策重點。內外部經濟環境形勢日趨複雜，相關支持政策的緊迫性和必要性進一步增加。

8月製造業供需均恢復擴張，製造業生產指數和新訂單指數反彈至榮枯線以上。在市況改善、銷售回暖的拉動下，雖然部分企業因氣溫偏高而減少開工天數，但整體產量仍有增長。當月消費品類和投資品類製造業的產量和需求上升，中間品類產量大致持平。外需依然疲弱，8月新出口訂單指數在收縮區間小幅回升，三大品類出口需求均下滑。

供求好轉帶動製造業就業情況明顯改善，8月就業指數六個月來首次升至擴張區間，且為2010年4月來最高。調查結果顯示，企業的擴張計劃支撐了當月用工回升，在三大品類中消費品用工好轉較為明顯。

在7月輕微收縮後，8月製造業採購活動同樣重現擴張，但原材料庫存指數降至收縮區間，部分廠商表示，一些原材料成本較高，對庫存量保持審慎，還有企業表示銷售相對疲弱，導致不願增加庫存。

企業生產大於銷售，同時部分企業發貨延誤，導致8月產成品庫存繼續增加。不過原料供應改善，供貨商產能充裕，交貨速度改善，供應商配送時間指數從反彈至擴張區間。

8月金屬等部分原材料價格上漲，推動原材料購進價格指數4月以來首次回到臨界點上方。雖然成本上升，但市場競爭激烈，製造商議價能力較弱，當月出廠價格指數僅在收縮區間小幅回升。

製造業企業家對未來一年的增長仍保持樂觀，但8月生產經營預期指數降至近11個月來最低。部分企業擔憂國內外市場需求疲弱。

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