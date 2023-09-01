《朝日新聞》報道，Lawson店內會擺放螢幕，呈現以動畫形象示人的虛擬化身店員，負責的員工能在家裡或辦公室的電腦螢幕前，透過攝影機服務消費者，其聲音和手勢也會呈現在螢幕上。

現時Lawson在東京、大阪及其他地區的4間店內，採用虛擬化身的店員。Lawson表示，利用虛擬化身員，店內的員工便能專注於烹飪、清潔及補貨等任務，由虛擬化身店員幫助消費者使用自助結帳機。

Lawson最快8月將測試單一虛擬店員能否處理3至4家分店，於深夜或清晨等人手短缺時段的業務。此前，為了安全，Lawson會安排最少兩名員工一起輪值夜班，而在試驗時，其中一人將由虛擬化身店員取代。對於此舉被質疑可能提高安全風險，Lawson則表示，引進店員也無法打開的自助結帳機後，搶劫已愈來愈少。

Lawson社長竹增貞信表示，未來勞動力短缺將更加嚴重，尤其是夜班，如果能由單一虛擬化店員身在家管理多間店舖，就能以更低成本獲得更高生產力。公司亦希望，有關新技術可助招募更多想遙距上班的店員，例如想留在家中照顧小孩和家人的店員。

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