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英國8月樓價加劇下跌 跌幅多過預期

英國主要抵押貸款機構「全英房屋抵押貸款協會(Nationwide Building Society)」表示，受借貸成本上升影響，8月份樓價下跌加劇，在截至8月份的一年中，房屋平均成本下降5.3%，是2009年7月全球金融危機以來的最快跌幅。按月計，繼7月份下跌0.3%後，8月跌0.8%，是市場預期的兩倍。

英國央行數據顯示，7月份抵押貸款審批量下降近10%，房地產門戶網站 Zoopla 本周表示，房屋銷售或降至2012年以來的最低水平。數據顯示，上個月房屋的平均價格為259,153英鎊，較一年前的高位下降14,600英鎊。

Pantheon Macroeconomics英國高級經濟師Gabriella Dickens認為，樓價將進一步下跌，以使需求與供應恢復一致。她表示，即使利率僅再上調0.25%至到達5.5%，典型的兩買家(two-buyer)家庭仍可能會看到抵押貸款還款佔其收入的28% 左右，遠高於2010年代只有20%的平均水平。

Nationwide的數據亦顯示，銷量正在急劇放緩，已完成的住房交易量比2019年水平下降近20%，比2021年上半年下降40%。此外，上半年現金交易表現強勁，較疫情前水平增長2%，表明抵押貸款成本是阻礙買家的原因。

數據亦顯示，首次購房者交易量下降25%。涉及抵押貸款的買房出租(Buy-to-let)交易比大流行前的水平低近30%，表明由於房東難以承擔不斷上升的利息成本。

英國央行首席經濟學家 Huw Pill隔晚表示，目前5.25%的利率不太可能很快下降，仍會維持一段時間。

Nationwide於11月曾估計，在最壞的情況下，價格可能會下降30%。而彭博經濟研究預計最新估計，下降幅度約為10%。

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