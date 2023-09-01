約根森指出，內地經濟增長儘管表現較慢，年青人失業率上升，但是未見影響到旗下中產以上消費者光顧德視佳旗下的診所。他更認為，內地市場對集團是重要的市場，在未來數年，集團會在已於北京、上海、深圳、杭州等有最少一家診所據點的城市，進一步擴充診所及加強滲透率。參照目前診所設施使用率約20%至30%而言，將來可以結合好問診及諮詢中心的配套，進一步提升使用率。

內地市場受到疫情影響經過三至四年疫情停擺，他見到集團的診所最近回復強勁反彈。個別城市如成都近期新開的診所，更在開業1年內收支平衡，其他內地新診所一般需時一至兩年達致收支平衡。

執行董事兼首席財務官Markus Braun進一步補充，集團手上約有8億元現金，再加上上半年有逾1.3億元現金流，足以支持進一步收購及開拓診所。集團在8月中宣布出資約1億元收購德國FreeVis的診所，他料有助帶動集團的收入及EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）多增15%.及59%，料是項收購有望於下半年綜合入賬，為集團帶來貢獻。集團在下半年連同將在香港、德國等地共擬新增4間新診所，每間平均投資200萬歐元，估計平均需時1至2年達到收支平衡。在港的診所估計在未來兩個月會建成及投入運作。

在購併方面，約根森稱，德視佳會聯同「獵頭人」合作物色對象，當中尤以那些家庭經營並具高質服務，並且苦無退出市場門路的診所更是其目標，不排除未來多數宗類似收購。不過，到法國巴黎的擴展計劃，在有目標對象同時，亦需要取得牌照才可施手術，因此料在落實計劃尚需時去達成談判。儘管集團持續擴張，但是首席營運官張熠臨強調，集團已宣布派發中期息每股0.051元，並會持續派息。