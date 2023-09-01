moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

德視佳：手持8億現金足夠供購併及擴展所需   內地經濟復常業務反彈

近期持續擴展眼科診所網絡的德視佳（1846），擬繼續物色新的購併項目及開設新的診所。集團行政總裁約根森今午舉行業績發布會視象會議時表示，集團手上約有8億元資金，加上經營的現金流入，料可以滿足購併所需。他更指出，儘管內地市場受到疫情影響，但是自從重投正常生活，他見到業務有強勁反彈。

約根森指出，內地經濟增長儘管表現較慢，年青人失業率上升，但是未見影響到旗下中產以上消費者光顧德視佳旗下的診所。他更認為，內地市場對集團是重要的市場，在未來數年，集團會在已於北京、上海、深圳、杭州等有最少一家診所據點的城市，進一步擴充診所及加強滲透率。參照目前診所設施使用率約20%至30%而言，將來可以結合好問診及諮詢中心的配套，進一步提升使用率。

內地市場受到疫情影響經過三至四年疫情停擺，他見到集團的診所最近回復強勁反彈。個別城市如成都近期新開的診所，更在開業1年內收支平衡，其他內地新診所一般需時一至兩年達致收支平衡。

執行董事兼首席財務官Markus Braun進一步補充，集團手上約有8億元現金，再加上上半年有逾1.3億元現金流，足以支持進一步收購及開拓診所。集團在8月中宣布出資約1億元收購德國FreeVis的診所，他料有助帶動集團的收入及EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）多增15%.及59%，料是項收購有望於下半年綜合入賬，為集團帶來貢獻。集團在下半年連同將在香港、德國等地共擬新增4間新診所，每間平均投資200萬歐元，估計平均需時1至2年達到收支平衡。在港的診所估計在未來兩個月會建成及投入運作。

在購併方面，約根森稱，德視佳會聯同「獵頭人」合作物色對象，當中尤以那些家庭經營並具高質服務，並且苦無退出市場門路的診所更是其目標，不排除未來多數宗類似收購。不過，到法國巴黎的擴展計劃，在有目標對象同時，亦需要取得牌照才可施手術，因此料在落實計劃尚需時去達成談判。儘管集團持續擴張，但是首席營運官張熠臨強調，集團已宣布派發中期息每股0.051元，並會持續派息。