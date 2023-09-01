moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

南順全年盈利倒退67%末期息0.2元 人民幣貶值累收入跌

南順（香港）（0411）公布，截至今年6月底止全年收入51.19億元，按年跌16%，盈利8500萬元，倒退67%，每股盈利0.36元，派末期息每股0.2元，按年少39%。

期內食品分部收入減少18%至43.26億元，經營溢利下滑81%至5200萬元。溢利減少乃由於小麥及食用油原料成本上升、銷量下降及公司的特種油脂業務產生虧損所致。

家居護理分部收入下跌4%至7.93億元，經營溢利則上升33%至7300萬元。

公司解釋，收入下跌主要由於食品分部銷量下滑及人民幣貶值所致。毛利率下降2個百分點至 17%，乃由於不利的原材料成本，超過了價格調整力度及銷售組合的改善。全年盈利跌67%，則由於集團最大食品分部的銷售額及溢利減少所致。

其他報道

內地或取消一線城市部分區域購房限制

英國8月樓價加劇下跌 跌幅多過預期

「.ai」域名註冊量一年增長1倍 英屬安圭拉料年袋2.3億註冊費

特斯拉在中國降價發售 Cathie Wood：它有這個能力

華置管理之多個商埸風暴期間多間食肆及商舖照常營業

朱克伯格稱Threads將推出搜索功能 馬斯克諷：還有甚麼想法？

蘇拉｜國泰稱可免費改機票網站全日死機 乘客「無間輪迴」終成功卻被收1400元

澳門8月博彩收入增6.8倍 勝預期

偽冒零件入侵供應鏈 供波音、空巴維修發動機

EPFR：過去一周中國股票基金吸引50億美元資金流入

周大福企業擬維持新創建上市地位

韓國出口跌8.4% 好過預期 8月PMI降 續處於50以下

便利店員工亦可WHF? 日本Lawson推虛擬化身店員 以解人手不足問題

大摩：寬鬆措施短期將提振A股情緒

財新中國8月製造業PMI升穿50 勝預期 但內需不足 經濟下行壓力恐不斷加大

卓悅向主席陳健文配售12.4億股 以償還股東貸款及利息

國家知識產權局局長會見特斯拉全球副總裁 重申中國重視知識產權保護

內銀下調存款利率

滬深三大指數高開 人行本周淨投放6810億人幣

人民幣轉強 人行下調外匯存準率 釋放阻貶信號

通脹指標降溫美息下降 納指5連升 要求撥款免停擺 道指跌168點