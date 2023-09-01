期內食品分部收入減少18%至43.26億元，經營溢利下滑81%至5200萬元。溢利減少乃由於小麥及食用油原料成本上升、銷量下降及公司的特種油脂業務產生虧損所致。

家居護理分部收入下跌4%至7.93億元，經營溢利則上升33%至7300萬元。

公司解釋，收入下跌主要由於食品分部銷量下滑及人民幣貶值所致。毛利率下降2個百分點至 17%，乃由於不利的原材料成本，超過了價格調整力度及銷售組合的改善。全年盈利跌67%，則由於集團最大食品分部的銷售額及溢利減少所致。

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