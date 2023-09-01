中國證監會發人指，北交所開市以來，日均成交10億元人民幣左右，流動性水平符合中小市值股票流動性表現，而推進北交所進一步高質量發展，必須有足夠流動性支撐，包括引導公募基金擴大北交所投資。目前，北交所有11隻主題基金和12隻指數基金，公募基金參與力度有待提升。改革將完善基金管理人分類監管評價體系，引導公募基金管理人加大投資北交所上市公司力度，支持北交所主題公募基金產品的註冊和創新。至於北交所設立後，私募股權基金不能繼續買入上市公司股票，只能單邊賣出。《意見》認為允許私募股權基金通過二級市場增持其上市前已持有的公司股票，有利於更好促進「投早投小投科技」。

此外，做市商制度有利於提高中小市值股票的活躍度和流動性。今年2月北交所引入該制度以來，目前共有15家券商開通做市權限，做市交易金額佔做市相關股票成交總金額的6%左右。近期將以優化做市機制為重點，包括擴大做市商隊伍，將研究引入私募基金開展北交所做市交易業務、豐富做市商庫存股來源和降低做市成本。

為進一步健全市場多空平衡機制，改革將完善融資融券機制，推出轉融通和做市借券；擴大融資融券範圍，允許北交所股票自上市首日納入兩融範圍，存量上市公司全部納入融資融券股票範圍等。

中證監發言人指，優化市場發展基礎和環境，包括研究明確資本市場普惠金融執行標準，持續提升監管效能和完善市場風險監測預警和評估處置機制，並支持北交所不斷拓展和深化國際交流和對外合作。支持合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）等各類境外資金加大對北交所參與力度，並探索形成資本市場服務中小企業的中國模式，支持北交所發揮新設市場優勢，在發行上市、交易機制和產品創新等方面積極探索，設立面向北交所市場的創投、併購和投資等專項基金。

至於上市方面，改善新增上市公司結構和質量，使北交所成為創新型中小企業運用資本市場發展壯大的重要平台，同時優化發行上市制度安排。推進註冊制改革，便利企業融資、降低市場成本、優化新三板掛牌公司申報北交所上市的輔導備案要求，優化連續掛牌滿12個月的執行標準。

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