期內收入按年跌2.8%至67.6億元，其中服務收入及其他相關服務按年增加1.28%至45.5億元。截至今年7月底，集團漫遊業務收入恢復至疫前水平約八成，數碼通執行董事及行政總裁劉若虹指，漫遊業務收入有所回復，但商務相關的漫遊業務則復蘇較緩慢，或與整體經濟活動有關。不過，她指該業務按月有所增加，有信心來年會有進一步增長。

另期內手機及配件銷售按年減少10.2%至22.2億元，集團指，主要由於旗艦手機需求疲弱，以及較差的消費者情緒影響。劉若虹亦坦言，現在市場競爭激烈，公司在ARPU（每月每戶平均收入）方面正面對壓力，並料價格壓力仍會持續，但集團會推出不同產品及維持典質素，藉此達到產品差異化。

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