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碧桂園39億元人幣債展期獲通過 避過首次境內債違約

上交所私募債信息披露，碧桂園一筆原在周一到期，本金為39億元人民幣的境內債「16碧園05」，獲持有人投票通過3年展期方案，同時債券增加40個自然日寬限期的議案亦獲得通過，避免出現首次債券違約。
 
同時，關於要求發行人按期全額兌付該筆債券本息的議案未獲通過，而部分持有人發起要求，認定穆迪降級構成違約責任的補充議案則未有效表決。
 
不過，碧桂園兌付壓力仍未結束，包括兩筆美元債利息合共2250萬美元，兌付寬限期即將在下周結束。