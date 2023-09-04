個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2%，折合報331.5元；阿里巴巴（9988）升3.31%，折合報93.18元；美團（3690）升4.26%，折合報133.97元；匯控（0005）升0.13%，折合報58.92元；建行（0939）升0.51%，折合報4.22元。

道期現跌0.039%；標期現跌0.02%；納期現升0%。日本東證指數現升0.33%；韓國KOSPI指數現升0.48%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.86%。

VIX指數隔晚跌3.53%或0.48點，報13.09點。

紐油現升0.26%或0.23美元，報85.78美元；布油現升0.15%或0.14美元，報88.69美元；金價現升0.05%或1.04美元，報1941.1美元；LME 銅期貨隔晚升0.92%或78美元，報8500.5美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報4.1788厘。

今日焦點股份可留意：

恒指剔出碧桂園（2007），國藥（1099）染藍。碧服（6098）剔出國指保藍籌地位。攜程（9961）加入國指。瑞聲（2018）剔出科指，加入東方甄選（1797）。收市後換馬。

攜程（9961）最快今日公布業績。

中譽集團（0985）溢價61%提私有化。

吉利（0175）8月汽車銷量按年升24%。

理想汽車（2015）8月汽車交付按年增6.6倍。

碧桂園（2007）39億元人幣債展期獲通過，避過首次境內債違約。

澳門8月博彩收入增6.8倍，勝預期。澳門賭場因蘇拉停業9小時，遠較山竹時短。

比亞迪（1211）汽車銷量8月升57%，8個月升82%。

數碼通（0315）全年少賺36％，末期息17.5仙。數碼通：部分所持債券發行者現財政困難，撥備預留2億元 。

南順（0411）全年盈利倒退67%末期息0.2元，人民幣貶值累收入跌。

德視佳（1846）：手持8億現金足夠供購併及擴展所需，內地經濟復常業務反彈。

蔚來（9866）推9月限時購車優惠政策。

恒大汽車（0708）捲借款糾紛涉逾1.1億元人民幣。

內地或取消一線城市部分區域購房限制。

卓悅（0653）向主席陳健文配售12.4億股，以償還股東貸款及利息。

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