恒指今早高開210點或1.15%，報18592點，大市成交金額99億元；國指今早高開96點或1.53%，報6428點。恒生科技指數開市報4257點，升1.87%。上升股份比例為12.43%，下跌為3.4%，無升跌為84.15%。
藍籌61隻升，12隻下跌，7隻無升跌。碧桂園（2007）報0.94元，升5.6%，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.43%，報5.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報11.82元，升4.42%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報37.75元，跌5.03%。
恒指升穿20天線(18487.7點)。科指升穿20天線(4186.12點)。
恒指剔出碧桂園（2007），報0.94元，升5.6%。國藥（1099）染藍開市報22.75元，無升跌。
碧服（6098）剔出國指保藍籌地位，開市報9.32元，升3.33%。攜程（9961）加入國指，開市報311.8元，升0.78%。
瑞聲（2018）剔出科指，開市報15.3元，升0.66%。東方甄選（1797）加入科指，開市報37.75元，跌5.03%。收市後換馬。
攜程（9961）最快今日公布業績。開市報311.8元，升0.78%。
中譽集團（0985）溢價61%提私有化。無成交，報0.62元。
吉利（0175）8月汽車銷量按年升24%。開市報9.91元，升1.75%。
理想汽車（2015）8月汽車交付按年增6.6倍。開市報166元，升2.72%。
碧桂園（2007）39億元人幣債展期獲通過，避過首次境內債違約。無成交，報1.27元。
澳門8月博彩收入增6.8倍，勝預期。澳門賭場因蘇拉停業9小時，遠較山竹時短。濠賭股新濠國際發展（0200）開市報7.08元，無升跌。美高梅中國（2282）無成交，報9.84元。澳博（0880）開市報3.2元，升1.27%。永利澳門（1128）開市報7.72元，升0.92%。銀河娛樂（0027）開市報52.9元，升1.93%。金沙中國（1928）開市報26.9元，升1.32%。信德（0242）開市報1.1元，無升跌。
比亞迪（1211）汽車銷量8月升57%，8個月升82%。開市報251元，升2.12%。
數碼通（0315）全年少賺36％，末期息17.5仙。數碼通：部分所持債券發行者現財政困難，撥備預留2億元 。開市報4.3元，跌1.6%。
南順（0411）全年盈利倒退67%末期息0.2元，人民幣貶值累收入跌。見52周低9元，開市報9元，無升跌。
德視佳（1846）：手持8億現金足夠供購併及擴展所需，內地經濟復常業務反彈。無成交，報4.8元。
蔚來（9866）推9月限時購車優惠政策。開市報86.3元，升3.04%。
恒大汽車（0708）捲借款糾紛涉逾1.1億元人民幣。開市報1.13元，無升跌。
內地或取消一線城市部分區域購房限制。中海外（0688）開市報17.32元，升4.72%。龍湖（0960）開市報17.36元，升5.08%。華潤置地（1109）開市報34.1元，升2.87%。
卓悅（0653）向主席陳健文配售12.4億股，以償還股東貸款及利息。無成交，報0.062元。
破頂股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見37.55元，開市報37.55元，升3.3%；中海油（0883）創52周高，見13.54元，開市報13.54元，升1.2%；意馬國際（0585）創52周高，見1.3元，開市報1.3元，升14.04%；中國海洋石油（0883）創52周高，見13.54元，開市報13.54元，升1.2%；普華和順（1358）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，升5.26%；德林控股（1709）創52周高，見3.5元，開市報3.5元，無升跌；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.136元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.8元。
破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見37.55元，開市報37.55元，升3.3%；中海油（0883）創52周高，見13.54元，開市報13.54元，升1.2%。
創52周低，其中包括，南順（香港）（0411）低見9元，開市報9元，無升跌；東江環保（0895）低見1.94元，開市報1.94元，跌0.51%；華音國際控股（0989）低見0.21元，開市報0.21元，跌4.55%。
異動股
上升異動股，包括，貝殼－Ｗ（2423）開市報46.7元，升14.88%；意馬國際（0585）創52周高，見1.3元，開市報1.3元，升14.04%；禹洲（1628）開市報0.191元，升13.69%；天立教育（1773）開市報2.88元，升13.39%；瑞爾集團（6639）開市報8.92元，升10.67%；富通科技（0465）開市報0.325元，升10.17%；融創（1918）開市報1.02元，升8.51%；方達控股（1521）開市報2.37元，升7.73%。
下跌異動股，包括，太古股份公司Ｂ（0087）開市報8.84元，跌14.51%；太古（0019）開市報57.6元，跌10.97%；德泰新能源集團（0559）開市報0.011元，跌8.33%；中國育兒網絡（1736）開市報0.111元，跌8.26%；新高教（2001）開市報2.32元，跌6.83%；TAI CHEUNG HOLD（0088）開市報3.31元，跌5.43%；新東方在線（1797）開市報37.75元，跌5.03%。
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