恒指今早高開210點或1.15%，報18592點，大市成交金額99億元；國指今早高開96點或1.53%，報6428點。恒生科技指數開市報4257點，升1.87%。上升股份比例為12.43%，下跌為3.4%，無升跌為84.15%。