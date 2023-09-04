報道稱，上海樓市同樣在周末躁動起來，保利某項目的銷售人員稱，周六來了240組看房的客戶，一直持續到晚上8、9點，一天就賣出12套；上海中古屋市場對政策的反應相對平淡得多。

澎湃新聞亦報道，在上海宣布「認房不認貸」的首日，上海多個樓盤出現帶看量上漲和樓盤單日成交額過億的現象。9月2日，央企保利發展在上海的兩個樓盤均達到了成交額過億，其中一個樓盤成交額達1.6億元，另一個成交額達1.1億元。

內房股抽升，融創（1918）現報1.18元，升25.53%；新城發展（1030）現報1.86元，升21.57%；碧桂園（2007）現報1.03元，升15.73%；時代中國（1233）現報0.6元，升15.38%；世茂集團（0813）現報0.69元，升15%；龍光地產（3380）現報0.86元，升14.67%；合景泰富（1813）現報1.03元，升13.19%；綠城中國（3900）現報10.46元，升12.23%；寶龍地產（1238）現報0.94元，升11.9%；恒大（3333）現報0.305元，升10.91%。

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