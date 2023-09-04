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1個月HIBOR連跌2日 見4個月低 港元升值26點子

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌3.11點子至3.68577%，是5月5日後最低，當日報3.66429%。對上一次連跌2日是2023年8月16日，當日拆息報4.71089%。

港元現報7.8417元升值26點子，曾貶值最多20點子，報7.8463元，亦曾升值最多33點子，報7.841元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升137.67點子至3.9075%；1星期HIBOR升8.83點子至3.08566%；2星期HIBOR升0.33點子至3.19887%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.39點子至4.44274%；6個月期HIBOR升2.35點子至4.84976%；12個月期HIBOR升0.91點子至5.1981%。

美元指數現報104.171貶值0.065點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44335%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.7264%，連續2日擴闊，利差是2023年5月01日後最闊，當日差距為-1.757%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年8月16日，當日利差報-0.7155%。

 

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