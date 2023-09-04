恒指今早高開210點，高位升517點，低位升193點，高低波幅324點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為33.15%，下跌為16.34%，無升跌為50.5%。

恒指半日升469點或2.55%，報18851點，大市成交金額840億元；國指升210點或3.32%，報6542點。恒生科技指數收報4283點，升2.5%。

藍籌股成交金額336.29億元，佔大市成交40.03%；科指成份股成交金額166.45億元，佔大市成交19.81%；國指成份股成交金額289.28億元，佔大市成交34.43%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.83億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.61%，至93.26億元，佔大市成交14.1%。牛熊證成交金額44.65億元，增加14.69%；窩輪成交金額48.6億元，減少28.3%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。中移動（0941）、長和（0001）、中電（0002）拖累大市。

藍籌67隻升，10隻下跌，3隻無升跌。碧桂園（2007）升14.61%，收報1.02元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.07%，收報5.37元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.44元，升12.41%；跌幅最大的是小米（1810）收報12.34元，跌0.16%。

恒指升穿20天線(18500.64點)。科指升穿20天線(4187.43點)。

北水南下合計淨流入12.57億元，較上日減少55.58%，連續第10日流入，累計流入369.4億元，對上一次連續10日淨流入是3月21日。南水北上合計淨流入63.3億元人民幣，終止連續5日流出。

麥當勞今晚6點後停供咖啡 有網民感不捨 有人質疑是宣傳 捷榮（2119）收報0.72元，升2.86%。

碧桂園（2007）剔出恒指，收報1.03元，升15.73%。國藥（1099）染藍收報22.95元，升0.88%。

碧服（6098）剔出國指保藍籌地位，收報9.56元，升5.99%。攜程（9961）加入國指，收報322.4元，升4.2%。

瑞聲（2018）剔出科指，收報15.24元，升0.26%。東方甄選（1797）加入科指，收報39.3元，跌1.13%。收市後齊齊換馬。

攜程（9961）最快今日公布業績。收報322.4元，升4.2%。

中譽集團（0985）溢價61%提私有化。收報0.94元，升51.61%。

吉利（0175）8月汽車銷量按年升24%。收報10.1元，升3.7%。

理想汽車（2015）8月汽車交付按年增6.6倍。收報167元，升3.34%。

碧桂園（2007）39億元人幣債展期獲通過，避過首次境內債違約。收報1.03元，升15.73%。

澳門8月博彩收入增6.8倍，勝預期。澳門賭場因蘇拉停業9小時，遠較山竹時短。濠賭股新濠國際發展（0200）收報7.06元，跌0.28%。美高梅中國（2282）收報10.12元，升2.85%。澳博（0880）收報3.25元，升2.85%。永利澳門（1128）收報7.84元，升2.48%。銀河娛樂（0027）收報51.9元，無升跌。金沙中國（1928）收報26.95元，升1.51%。信德（0242）收報1.14元，升3.64%。

比亞迪（1211）汽車銷量8月升57%，8個月升82%。收報252.6元，升2.77%。

數碼通（0315）全年少賺36％，末期息17.5仙。數碼通：部分所持債券發行者現財政困難，撥備預留2億元 。收報4.26元，跌2.52%。

南順（0411）全年盈利倒退67%末期息0.2元，人民幣貶值累收入跌。見52周低8.8元，收報8.8元，跌2.22%。

德視佳（1846）：手持8億現金足夠供購併及擴展所需，內地經濟復常業務反彈。收報5.05元，升5.21%。

蔚來（9866）推9月限時購車優惠政策。收報86.5元，升3.28%。

恒大汽車（0708）捲借款糾紛涉逾1.1億元人民幣。收報1.1元，跌2.65%。

內地或取消一線城市部分區域購房限制。中海外（0688）收報18.14元，升9.67%。龍湖（0960）收報18.36元，升11.14%。華潤置地（1109）收報37.05元，升11.76%。

卓悅（0653）向主席陳健文配售12.4億股，以償還股東貸款及利息。收報0.072元，升16.13%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見2.73元，收報2.72元，升7.51%；亞東集團（1795）創上市新高，見3.6元，收報3.35元，跌6.42%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見11.2元，收報10.42元，升2.56%；九方財富（9636）創上市新高，見18.36元，收報17.9元，升2.87%；名創優品（9896）創上市新高，見55元，收報54.95元，升7.43%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見12.78元，收報12.78元，升2.73%；安踏體育（82020）創上市新高，見85.5元，收報85.5元，升3.51%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.04元，收報17.04元，升1.61%；景福集團（0280）創52周高，見0.54元，收報0.52元，無升跌；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升1.85%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.12元，收報1.12元，升0.9%；意馬國際（0585）創52周高，見1.85元，收報1.78元，升56.14%。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見38.25元，收報37.35元，升2.75%；中海油（0883）創52周高，見13.8元，收報13.78元，升2.99%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，鈞濠集團（0115）低見0.18元，收報0.18元，跌9.55%；國美零售（0493）低見0.053元，收報0.056元，跌1.75%；3D MEDICINES（1244）低見25.8元，收報26.6元，升0.76%；中國育兒網絡（1736）低見0.08元，收報0.085元，跌29.75%；啓明醫療－Ｂ（2500）低見4.87元，收報4.99元，跌10.73%；時代天使（6699）低見50.8元，收報51.35元，跌1.82%；源想集團（8401）低見0.097元，收報0.129元，升16.22%；維亮控股（8612）低見0.043元，收報0.046元，跌2.13%；天齊鋰業（9696）低見42.6元，收報44.35元，升3.14%；開拓藥業－Ｂ（9939）低見3.43元，收報3.45元，跌0.86%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，金輝（0137）低見0.62元，收報0.62元，跌4.62%；新奧（2688）低見59.1元，收報59.7元，跌2.93%；新奧能源（2688）低見59.1元，收報59.7元，跌2.93%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.113元，收報0.113元，跌4.24%；茂盛控股（0022）低見0.064元，收報0.064元，跌1.54%；CHEVALIER INT'L（0025）低見6.5元，收報6.5元，跌1.81%；大生地產（0089）低見3.21元，收報3.21元，跌1.53%；卓能（集團）（0131）低見1.46元，收報1.46元，跌5.19%；金輝集團（0137）低見0.62元，收報0.62元，跌4.62%；宏輝集團（0183）低見0.18元，收報0.18元，跌1.1%。

異動股

上升異動股，包括，意馬國際（0585）創52周高，見1.85元，收報1.78元，升56.14%；中譽集團（0985）收報0.94元，升51.61%；融創（1918）收報1.18元，升25.53%；新城發展（1030）收報1.86元，升21.57%；貝殼－Ｗ（2423）收報49.25元，升21.16%；天譽置業（0059）收報0.018元，升20%；東銀國際控股（0668）收報0.202元，升18.82%；港龍中國地產（6968）收報0.425元，升18.06%。

下跌異動股，包括，港亞控股（1723）收報0.15元，跌51.61%；中國育兒網絡（1736）創上市新低，見0.08元，收報0.085元，跌29.75%；馬可數字科技（1942）收報32元，跌20%；綠竹生物－Ｂ（2480）收報33.1元，跌19.66%；大森控股（1580）收報0.061元，跌18.67%；REPUBLIC HC（8357）收報0.104元，跌18.11%；友聯國際教育租賃（1563）收報1.07元，跌17.69%；佳兆業資本（0936）收報0.255元，跌15%；太古股份公司Ｂ（0087）收報8.83元，跌14.6%；中國投資基金公司（0612）見52周低1.4元，收報1.5元，跌14.29%。

其他報道

1個月HIBOR連跌2日 見4個月低 港元升值26點子

麥當勞今晚6點後停供咖啡 有網民感不捨 有人質疑是宣傳 捷榮升2.9%

京滬「認房不認貸」 二手城交急增 融創升25% 碧桂園升15%

內銀據報向俄羅斯貸款激增3倍

「蘋果觀察家」Mark Gurman：蘋果USB-C接口與Android不通用

基金公司起訴SEC 要求法院推翻新規定

恒指高開210點 科指升1.8% 升穿20天線 碧桂園升5.6%

港股ADR升243點 夜期低水35點 指數股換馬 攜程業績

美商務部長：在看到北京行動前 「不可能有信任」