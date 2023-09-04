2023年8月，小鵬G6交付7,068臺，G6累計交付突破11,000臺。得益於公司在供應鏈、 製造和交付能力方面的充分準備和高效率，G6產能爬坡效果顯著，開啟交付僅45天即 達成萬臺交付里程碑。

今年8月14日至8月17日，小鵬XNGP無圖區域導航輔助駕駛工程版在北京成功進行了媒體試駕。集團將加快XNGP無圖能力開發進展，2023年下半年將解鎖更多城市和路段的高階智駕功能，加快高等級智能輔助駕駛泛化進度，讓高等級智能駕駛惠及更多用戶。

今日（4日）至10日，小鵬汽車將首次亮相慕尼黑國際汽車展（IAA）。 小鵬汽車將展示小鵬G9和新版P7模型，並為合作伙伴和參觀者提供試駕體驗。

小鵬汽車半日升1.02%，收報74.3元。

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