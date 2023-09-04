其餘民企內房中，富力（2777） 升18.3%、碧桂園（2007）升14.6%、合景泰富（1813）升14.3%、世茂（0813）升13.3%、龍湖（0960）升11.1%、中國恒大（3333）升9.1%。擁國企背景內房中，萬科（2202）升8.7%、中海外（0688）升10.3%、華潤置地（1109）升10.6%。

券商銀河聯昌指出，根據其對中國中介的渠道調查及媒體的報道，上海和北京新政策發布後的第一個周末（周六和周日）銷售看來非常令人鼓舞。兩項新政策實施之前，兩大一線城市的一手和二手銷售按周急增1倍和2倍。為了應對潛在購房者急增的需求，周末兩市的不少房產中介都需加班至深夜。

同時，廣州、深圳等地受颱風影響，周六不少項目展示廳未開放，需時收集銷售數據。但當地中介表示，本周已收到了更多開發商參觀項目的請求。

該行認為，最新政策表明了監管機構改變中國房地產銷售年初至今持續下滑的決心。而兩項新政策將令更多購房者可以被定義為首次購房者，他們可以享受更低的首付和抵押貸款利率；中國全面實施較低的首付要求和抵押貸款利率；高線城市中，尤其是一線城市將受益最多；以及監管機構支持房地產市場的強烈信號，將改善潛在購房者對房地產市場的信心。

該行又對北京和上海的銷售強勁回升感到驚喜，儘管中國經濟充滿挑戰，但正說明了這兩個城市巨大的真實住房需求，並預計深圳、廣州和其他一些高線城市的銷售本周也將出現復蘇。對於小城市來說，銷售亦應有所改善，幅度不如高線城市強勁則受庫存水平高且當地經濟疲軟所影響。

該行預計內房開發商股價將在強勁銷售的推動下短期出現積極反應。但行業的股價表現，則需要看到銷售復蘇，且蔓延到一些小二三線城市。

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