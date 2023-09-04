按地區細分，新世界中國的粵港澳大灣區及長三角市場貢獻91%營業收入，包括今年三月推出市場的廣州新世界耀勝尊府、加推的嶺南新世界等項目都有出色市場表現；位於廣州增城的新世界廣匯尊府，成交均價達每平方米36,000元，刷新區內紀錄。

在華東市場，上海天匯璽項目第二次加推已隨即售罄；在北方市場，沈陽悅景‧新世界在七月至八月，蟬聯沈陽住宅銷售金額冠軍。而新世界中國的整體利潤率一直保持高水平，大灣區項目的毛利率達約60%。

新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚指，受惠於集團前瞻戰略性佈局、高質量發展策略和品牌優勢，令新世界的項目得到市場認可，業績穩健增長。集團將繼續憑藉在粵港澳大灣區和長三角地區的充足貨源儲備，有信心未來業績可持續增長。

集團又指，近日一系列利好房地產市場的政策出台，包括多個一線城市俱實行「認房不認貸」；對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於20%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於30%等，摩根士丹利、摩根大通、瑞銀等大行均發表報告，認為措施有短期正面作用，尤其一線城市的樓市有望回升。

集團亦相信在新的市場條件下，包括新世界中國在內的主打高質量項目的發展商，將迎來新機遇。而未來集團正陸續籌備數個重量級項目，包括位於廣州白鵝潭的新世界白鵝潭項目，有望於年底推出市場；杭州新世界‧城市藝術中心一期商業部分也將於年底開售；廣州耀勝新世界廣場預計2025年5月全面開業，一大批項目也將陸續在明年推出市場，將可為新世界中國的業績保持增長。

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