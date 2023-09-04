moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

新世界中國7-8月合約銷售41.5億元 按年升138.5%

新世界發展（0017）公布，新世界中國七月及八月合約銷售額共逾41.5億元人民幣（下同），按年增138.5%，今年首八個月銷售業績已逾100億元人民幣。

按地區細分，新世界中國的粵港澳大灣區及長三角市場貢獻91%營業收入，包括今年三月推出市場的廣州新世界耀勝尊府、加推的嶺南新世界等項目都有出色市場表現；位於廣州增城的新世界廣匯尊府，成交均價達每平方米36,000元，刷新區內紀錄。

在華東市場，上海天匯璽項目第二次加推已隨即售罄；在北方市場，沈陽悅景‧新世界在七月至八月，蟬聯沈陽住宅銷售金額冠軍。而新世界中國的整體利潤率一直保持高水平，大灣區項目的毛利率達約60%。

新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚指，受惠於集團前瞻戰略性佈局、高質量發展策略和品牌優勢，令新世界的項目得到市場認可，業績穩健增長。集團將繼續憑藉在粵港澳大灣區和長三角地區的充足貨源儲備，有信心未來業績可持續增長。 

集團又指，近日一系列利好房地產市場的政策出台，包括多個一線城市俱實行「認房不認貸」；對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於20%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於30%等，摩根士丹利、摩根大通、瑞銀等大行均發表報告，認為措施有短期正面作用，尤其一線城市的樓市有望回升。

集團亦相信在新的市場條件下，包括新世界中國在內的主打高質量項目的發展商，將迎來新機遇。而未來集團正陸續籌備數個重量級項目，包括位於廣州白鵝潭的新世界白鵝潭項目，有望於年底推出市場；杭州新世界‧城市藝術中心一期商業部分也將於年底開售；廣州耀勝新世界廣場預計2025年5月全面開業，一大批項目也將陸續在明年推出市場，將可為新世界中國的業績保持增長。

 

 

其他報道

小鵬汽車8月智能電動汽車交付量按年增43%

恒指半日升469點 北水第10日流入 碧桂園升14% 新世界升4%

美國一年加息500點子 金管局余偉文：港整體存款水平平穩

1個月HIBOR連跌2日 見4個月低 港元升值26點子

麥當勞今晚6點後停供咖啡 有網民感不捨 有人質疑是宣傳 捷榮升2.9%

京滬「認房不認貸」 二手城交急增 融創升25% 碧桂園升15%

內銀據報向俄羅斯貸款激增3倍

「蘋果觀察家」Mark Gurman：蘋果USB-C接口與Android不通用

基金公司起訴SEC 要求法院推翻新規定

恒指高開210點 科指升1.8% 升穿20天線 碧桂園升5.6%

港股ADR升243點 夜期低水35點 指數股換馬 攜程業績

美商務部長：在看到北京行動前 「不可能有信任」