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恒指收市升462點 換馬成交增11% 南水轉流入 齊見逾1個月最多

港股風假後復市，期間內地推進「認房不認貸」，刺激二手銷情上升，市場憧憬將改善潛在購房者對房地產市場的信心，內房股升，帶動中資金融、內需消費亦上升，而本地地產股亦受惠。指數收市後換馬，持續交易時段結束時，成交金額為1327億元，競價時段後為1526億元，增14.9%，成交金額是7月31日1825.61億元成交後最多。另外，南水亦轉流入，淨買入68.8億元人民幣，是7月31日後新高，當日報93.46億元。今日曾幅達260.23%，是8月4日後最大升幅，當日升幅為404.64%。北水亦增52%。

恒指今早高開210點，高位升517點，低位升193點，高低波幅324點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為43.06%，下跌為24.28%，無升跌為32.64%。

恒指收市升462點或2.51%，報18844點，大市成交金額1526億元，較上日增加11.82%，是7月31日1825.61億元成交後最多；國指升201點或3.17%，報6533點。恒生科技指數收報4305點，升3%。

藍籌股成交金額840.38億元，佔大市成交55.07%；科指成份股成交金額466.13億元，佔大市成交30.54%；國指成份股成交金額747.2億元，佔大市成交48.96%。

24隻雙櫃台股，總成交1.28億元人民幣，相當於約1.37億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加16.47%，至124.3億元，佔大市成交8.14%。牛熊證成交金額59.18億元，增加52%；窩輪成交金額65.12億元，減少3.92%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中移動（0941）、長和（0001）拖累大市。

藍籌69隻升，11隻下跌，0隻無升跌。碧桂園（2007）升14.61%，收報1.02元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌3.82%，收報59.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報21.85元，升10.91%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報31.05元，跌0.8%。

恒指升穿20天線(18500.28點)，曾升穿50天線(18898.39點)。科指升穿20天線(4188.49點)。

北水南下合計淨流入42.99億元，較上日增加51.86%，淨流入金額是8月30日45.9億元後最多。北水連續第10日流入，累計流入399.82億元，對上一次連續10日淨流入是3月21日。南水北上合計淨流入68.84億元人民幣，終止連續5日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多2.81%，是8月28日後最大升幅，當日升幅為3.39%。高見18899.49點，是8月11日19346.29點後最高。收市報18844.16點，是8月11日後收市新高，當日報19075.19點。

科指曾升最多3.12%，是8月28日後最大升幅，當日升幅為5.16%。高見4309.87點，是8月30日4315.59點後最高。收市報4305.02點，是8月10日後收市新高，當日報4378.04點。

國指曾升最多3.61%，是8月28日後最大升幅，當日升幅為4.09%。高見6561.09點，是8月11日6652.62點後最高。收市報6533.45點，是8月11日後收市新高，當日報6540.63點。

午後消息股表現

《中國好聲音》母企星空華文（6698）：針對不實謠言 已委託律師事務所採取法律行動。收報24.5元，跌1.01%。

新世界發展（0017）公布，新世界中國7-8月合約銷售41.5億元 按年升138.5%。收報17.4元，升4.44%。

小鵬汽車（9868）8月智能電動汽車交付量按年增43%。收報75.3元，升2.38%。

今早及隔晚消息股表現

麥當勞今晚6點後停供咖啡 有網民感不捨 有人質疑是宣傳 捷榮（2119）收報0.72元，升2.86%。

收市後三大指數齊齊換馬。碧桂園（2007）剔出恒指，收報1.02元，升14.61%。國藥（1099）染藍收報23元，升1.1%。

碧服（6098）剔出國指保藍籌地位，收報9.39元，升4.1%。攜程（9961）加入國指，收報329.8元，升6.59%。

瑞聲（2018）剔出科指，收報15.48元，升1.84%。東方甄選（1797）加入科指，收報39.7元，跌0.13%。

攜程（9961）最快今日公布業績。收報329.8元，升6.59%。

中譽集團（0985）溢價61%提私有化。收報0.94元，升51.61%。

吉利（0175）8月汽車銷量按年升24%。收報10.08元，升3.49%。

理想汽車（2015）8月汽車交付按年增6.6倍。收報163.3元，升1.05%。

碧桂園（2007）39億元人幣債展期獲通過，避過首次境內債違約。收報1.02元，升14.61%。

澳門8月博彩收入增6.8倍，勝預期。澳門賭場因蘇拉停業9小時，遠較山竹時短。濠賭股新濠國際發展（0200）收報7.14元，升0.85%。美高梅中國（2282）收報10.3元，升4.67%。澳博（0880）收報3.25元，升2.85%。永利澳門（1128）收報7.84元，升2.48%。銀河娛樂（0027）收報51.65元，跌0.48%。金沙中國（1928）收報27.35元，升3.01%。信德（0242）收報1.14元，升3.64%。

比亞迪（1211）汽車銷量8月升57%，8個月升82%。收報253.4元，升3.09%。

數碼通（0315）全年少賺36％，末期息17.5仙。數碼通：部分所持債券發行者現財政困難，撥備預留2億元 。收報4.27元，跌2.29%。

南順（0411）全年盈利倒退67%末期息0.2元，人民幣貶值累收入跌。見52周低8.8元，收報8.8元，跌2.22%。

德視佳（1846）：手持8億現金足夠供購併及擴展所需，內地經濟復常業務反彈。收報5元，升4.17%。

蔚來（9866）推9月限時購車優惠政策。收報86.3元，升3.04%。

恒大汽車（0708）捲借款糾紛涉逾1.1億元人民幣。收報1.15元，升1.77%。

內地或取消一線城市部分區域購房限制。中海外（0688）收報17.92元，升8.34%。龍湖（0960）收報17.9元，升8.35%。華潤置地（1109）收報36.45元，升9.95%。

 

卓悅（0653）向主席陳健文配售12.4億股，以償還股東貸款及利息。收報0.068元，升9.68%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見2.76元，收報2.67元，升5.53%；亞東集團（1795）創上市新高，見3.6元，收報3.26元，跌8.94%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見11.2元，收報9.75元，跌4.04%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.49元，收報6.4元，升6.31%；九方財富（9636）創上市新高，見18.36元，收報17.02元，跌2.18%；名創優品（9896）創上市新高，見56.2元，收報54.9元，升7.33%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見12.84元，收報12.8元，升2.89%；安踏體育（82020）創上市新高，見85.5元，收報84.15元，升1.88%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8507.45元，收報8502.75元，跌0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1043元，收報1042.2元，跌0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見849.85元，收報849.5元，升0.11%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.06元，收報17.06元，升1.73%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1084.5元，收報1084.5元，升0.01%；新東方（9901）創52周高，見46.8元，收報46.4元，升9.56%；景福集團（0280）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升3.85%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升1.85%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.13元，收報1.13元，升1.8%。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見38.25元，收報37.5元，升3.16%；中海油（0883）創52周高，見13.86元，收報13.84元，升3.44%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國汽車內飾（0048）低見0.158元，收報0.17元，跌1.16%；鈞濠集團（0115）低見0.18元，收報0.192元，跌3.52%；亞洲能源物流（0351）低見0.12元，收報0.12元，跌20%；恒嘉融資租賃（0379）低見0.064元，收報0.078元，跌17.89%；盈大地產（0432）低見0.275元，收報0.275元，跌8.33%；國美零售（0493）低見0.053元，收報0.057元，無升跌；木薯資源（0841）低見0.175元，收報0.178元，跌3.78%；橙天嘉禾（1132）低見0.042元，收報0.048元，跌9.43%；勝龍國際（1182）低見0.165元，收報0.18元，無升跌；隆成金融（1225）低見0.102元，收報0.11元，跌0.9%。

76隻股份創52周低，其中十隻包括，金輝（0137）低見0.62元，收報0.66元，升1.54%；新奧（2688）低見59.1元，收報59.15元，跌3.82%；新奧能源（2688）低見59.1元，收報59.15元，跌3.82%；東瀛遊（6882）低見0.55元，收報0.57元，無升跌；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.111元，收報0.112元，跌5.08%；歐化（1711）低見0.15元，收報0.153元，跌7.27%；卡姆丹克（0712）低見0.1元，收報0.1元，跌7.41%；茂盛控股（0022）低見0.064元，收報0.064元，跌1.54%；CHEVALIER INT'L（0025）低見6.5元，收報6.62元，無升跌；金山科技工業（0040）低見0.48元，收報0.5元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，意馬國際（0585）創52周高，見1.85元，收報1.73元，升51.75%；中譽集團（0985）收報0.94元，升51.61%；融創（1918）收報1.26元，升34.04%；中國金融投資管理（0605）收報0.495元，升28.57%；復興亞洲（0274）收報0.075元，升25%；中國金控（0875）收報3.96元，升23.75%；港龍中國地產（6968）收報0.445元，升23.61%；先機企業集團（0176）平上市低位0.016元，收報0.021元，升23.53%；福晟國際（0627）收報0.5元，升21.95%；普樂師集團控股（2486）收報6.44元，升21.51%。

下跌異動股，包括，港亞控股（1723）收報0.158元，跌49.03%；中國育兒網絡（1736）創上市新低，見0.073元，收報0.074元，跌38.84%；圓美光電（8311）收報0.095元，跌26.92%；仁德資源（8125）收報0.055元，跌24.66%；ＷＴ集團（8422）收報0.083元，跌24.55%；亞洲資源（0899）收報0.13元，跌23.53%；綠竹生物－Ｂ（2480）收報31.95元，跌22.45%；友聯國際教育租賃（1563）收報1.02元，跌21.54%；CMON（1792）創上市新低，見0.028元，收報0.03元，跌21.05%；中油潔能控股（1759）收報0.43元，跌20.37%；亞洲能源物流（0351）創上市新低，見0.12元，收報0.12元，跌20%。

 

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