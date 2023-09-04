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東江集團料今年資本開支較去年少   看好醫療領域發展

面對全球經營環境欠佳，及消費電子行業倒退，東江集團（2283）執行董事兼行政總裁翁建翔表示，這雖然影響到中期盈利有所下跌，但是他指出，由於集團的客戶經營的行業分散，因此不會受某一行業影響。集團旗下的注塑廠間產能有待恢復提升，加上此前已經投入資本開支增加產能，因此料今年集團全年的資本開支只有1億元，料較去年的1.4億元為少。同時該集團擬延伸至下游，因此正物色與本業相關的新業務、裝配及成品相關ODM成OEM廠的項目去購併。

主席李沛良指出，雖然經營環境欠佳，但是集團的客戶多元化，加上落實廠間自動化及智能化發展，因此有助確保收入及盈利。他認為，內地的經濟最終會復蘇，同時因為內地的工業製造業產業鏈及人力資源相對豐富及完整，可助有效率經營，因此料長期推動脫鉤，最終恐令消費者「買貴嘢」，實際上不太可能做得到。他又說，集團亦有參與投資Precison Robotics的4%權益及其相關供應方的10%，雖然兩者均獲多輪融資而估值上升，前者將來或有潛力上市，但是他主要是看中有關投資，可以帶動醫療領域的發展居多，長遠他看好醫療領域幫助東江的發展。

翁建翔稱，集團在上半年的收入雖然按年減少11.7%至8.56億元，致淨利潤按年減少6.4%至5469.9萬元，但是毛利率按年增加4.6個百分點至23.3%。同時其維持42.7%的股息派發率，手持淨現金仍逾8億元。按客戶行業劃分，電子霧化器相關客戶帶來的收入按年增長93.2%，商業通訊客戶則因為回收產品，因此致該等客戶的貢獻出現波動。集團開發的硅膠應用方案，配合穿戴式設備及骨傳聲裝置業務上升。汽車相關模具出口在期內則按年增長約21%，料全年亦有相約水平或更多增長。按業務劃分，模具部門的產能使用率約80%至90%；注塑部門則因為產能增加及越南廠投產，因此使用率降至少於40%，較好市時的50%至60%，料需時一至兩年提升。

執行董事兼首席財務官張芳華補充，今年的資本性開支不及之前一年多，不會多於1億元，會較去年為少。另集團手持訂單則達8.58億元，按年增長5.4%，在6、7月之後更見訂單遞增，但是料下半年的收入未必及得上去年同期逾13億元的水平。

 

 

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