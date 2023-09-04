報道指，關於中芯國際和華為的進展，包括是否可以批量或者以合理的成本生產晶片，仍然尚未可知。但Mate 60 Pro採用的晶片，令人對美國牽頭打壓中國獲取尖端技術的這場行動是否奏效產生質疑。

如今中國此舉表明，至少可以有限量生產出比先進技術落後五年的晶片，一步步接近在半導體領域實現科技自強的目標。

TechInsights的副主席Dan Hutcheson表示，「此舉對中國有著非常重要的彰顯意義」，「中芯國際的技術進步正在提速，似乎已經解決了7納米技術中影響產量的問題」。

TechInsights數十年來為多家全球大型科技公司調查數百種設備的電子內部結構。

華為和中芯國際的代表沒有回覆有關該手機規格的數條評論請求。華為僅表示，Mate 60 Pro是迄今為止功能最強大的Mate設備。美國商務部沒有回應有關中芯國際向華為供應7納米晶片是否違反制裁規定的問題。

中芯收報21.85元，升10.91%，以全日高位收，創4月6日後最大升幅，及6月20日22.7元後最高。連升5日，累計升4.09元，對上一次連升5日是7月31日。

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