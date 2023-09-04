至於英國無人店的下一步發展，香港科技探索行政總裁（國際業務）劉志剛僅表示，現時仍處於初期投資階段，暫未設收支平衡的時間表，將視乎客戶反應再訂下一步發展。

不過據外國網站《The Grocer》引述公司創辦人兼副主席王維基受訪時指，公司計劃在明年（2024年）首季開設第二間無人店，目標是在2024年底之前在曼徹斯特開設更多無人商店，才擴張至其他城市。王維基更形容「In:Five」指「若蘋果公司開設一間小型超市，便可能是這樣子」。

公司正計劃提供更多單品選擇，並即將推出客人預訂後設定稍後自取的功能。目前，「In:Five」提供約 300 個單品，並涵蓋常溫、冷藏和新鮮農產品，公司將在11月增加至1500個單品。

報導又指，香港科技探索新店開設的地點將選址在現代化的公寓大樓，以減少居民由大樓走至便利店的時間。

目前In:Five正在招募The Filaments （無人店所在的大樓）及鄰近綜合體的居民成為測試員，並提供50%惠，無人店計劃於10月正式推出。

報導指，香港科技探索之所以選擇曼徹斯特開設首家無人店，除了因公司總部已落子曼徹斯特，並由當地工程人員及市場營銷人員組班，更是因王維基個人對曼徹斯特的情有獨鍾。

據指，無人店是由向消費者的一面進行補貨，將貨品放入儲物櫃後，再由機械人從內放至貨架上。

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